RDC : la DRC Fashion Week célèbre la SAPE, héritage des deux Congo

La DRC Fashion Week a placé la SAPE au cœur de sa sixième édition à Kinshasa. Créateurs, stylistes et sapeurs de République démocratique du Congo et de la République du Congo se sont réunis autour de ce mouvement culturel où le vêtement devient un symbole d’élégance et d’identité.

La SAPE, Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, occupe une place particulière dans l’histoire culturelle des deux Congo. Pour cette édition, les créateurs ont revisité cet héritage à travers des collections mêlant couleurs, dandysme et références à de grandes figures ayant contribué à populariser cette culture.

Le créateur Kevin Toundwa a notamment présenté une collection en hommage à plusieurs personnalités associées à l’univers de la SAPE et du vêtement, dont Papa Wemba et Rafa Bounzeki. Une manière, pour lui, de transmettre cet héritage aux nouvelles générations tout en valorisant le savoir-faire congolais.

Un pont entre Kinshasa et Brazzaville

L’événement met également en avant les liens culturels entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Pour la créatrice Grâce Bundu, la SAPE ne se résume pas à une façon de s’habiller : elle constitue un patrimoine commun qu’il faut continuer à faire vivre.

Au fil de ses éditions, la DRC Fashion Week s’est imposée comme une vitrine pour les créateurs et mannequins locaux. Après avoir consacré sa précédente édition à l’artisanat et aux différentes cultures congolaises, elle choisit cette fois un phénomène étroitement lié à l’histoire sociale et artistique de la région.

Au-delà des podiums, l’événement veut aussi contribuer au développement de l’industrie congolaise de la mode. Le secteur reste confronté à plusieurs obstacles, notamment l’accès au financement, à la formation, aux matières premières et aux marchés.

En valorisant la SAPE, la DRC Fashion Week entend ainsi faire du patrimoine culturel un levier de création, de visibilité et d’entrepreneuriat, tout en rapprochant les univers de la mode, de la musique et de la culture.

La DRC Fashion Week a placé la SAPE au cœur de sa sixième édition à Kinshasa. Créateurs, stylistes et sapeurs de République démocratique du Congo et de la République du Congo se sont réunis autour de ce mouvement culturel où le vêtement devient un symbole d’élégance et d’identité.

La SAPE, Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, occupe une place particulière dans l’histoire culturelle des deux Congo. Pour cette édition, les créateurs ont revisité cet héritage à travers des collections mêlant couleurs, dandysme et références à de grandes figures ayant contribué à populariser cette culture.

Le créateur Kevin Toundwa a notamment présenté une collection en hommage à plusieurs personnalités associées à l’univers de la SAPE et du vêtement, dont Papa Wemba et Rafa Bounzeki. Une manière, pour lui, de transmettre cet héritage aux nouvelles générations tout en valorisant le savoir-faire congolais.

Un pont entre Kinshasa et Brazzaville

L’événement met également en avant les liens culturels entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Pour la créatrice Grâce Bundu, la SAPE ne se résume pas à une façon de s’habiller : elle constitue un patrimoine commun qu’il faut continuer à faire vivre.

Au fil de ses éditions, la DRC Fashion Week s’est imposée comme une vitrine pour les créateurs et mannequins locaux. Après avoir consacré sa précédente édition à l’artisanat et aux différentes cultures congolaises, elle choisit cette fois un phénomène étroitement lié à l’histoire sociale et artistique de la région.

Au-delà des podiums, l’événement veut aussi contribuer au développement de l’industrie congolaise de la mode. Le secteur reste confronté à plusieurs obstacles, notamment l’accès au financement, à la formation, aux matières premières et aux marchés.

En valorisant la SAPE, la DRC Fashion Week entend ainsi faire du patrimoine culturel un levier de création, de visibilité et d’entrepreneuriat, tout en rapprochant les univers de la mode, de la musique et de la culture.