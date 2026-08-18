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Russie-Ghana : le pari d’un rapprochement stratégique

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov (à droite), et le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à Moscou, le lundi 17 août 2026.   -  
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AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool
By Ali Bamba

avec AP

Ghana

La Russie et le Ghana ont abordé, lundi, les relations bilatérales, le commerce et les investissements lors d'une rencontre à Moscou entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue ghanéen, Samuel Okudzeto Ablakwa.

Les discussions ont également porté sur la situation en Afrique, notamment sur les crises qui secouent actuellement le continent.

M. Ablakwa a déclaré que le Ghana enregistrait une hausse de ses échanges commerciaux avec la Russie, ainsi qu'une diversification au-delà des exportations traditionnelles.

Les deux ministres ont également tenu une conférence de presse conjointe.

M. Lavrov a déclaré que le ministère russe de la Défense traitait les demandes du Ghana concernant des mercenaires étrangers portés disparus. Il a ajouté que des demandes similaires avaient été reçues de la part d'autres pays et qu'elles étaient actuellement examinées par un service spécialisé au sein du ministère de la Défense.

Le ministre russe des Affaires étrangères a également évoqué les tensions avec le Japon concernant les îles Kouriles.

M. Lavrov a déclaré que le Japon avait « dépassé les limites de la décence » en s'opposant à la visite du président Vladimir Poutine dans l'archipel contrôlé par la Russie.

Le Japon revendique les quatre îles les plus au sud, qu'il appelle les « Territoires du Nord ». L'Union soviétique s'est emparée de ces îles aux dépens du Japon dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Ce différend a empêché les deux pays de signer officiellement un traité de paix.

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