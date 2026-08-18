Royaume-Uni : une veillée à Londres en mémoire du professeur Jason Arday

Une veillée a été organisée à Trafalgar Square, à Londres, lundi, en hommage à Jason Arday. Le professeur de l’université de Cambridge a été retrouvé mort la semaine dernière.

Accusé de plagiat, il avait quitté son poste en raison de la vague médiatique suscitée par l’affaire. Environ 30 000 personnes ont participé à l’hommage, selon le collectif Stand Up To Racism, à l’origine du rassemblement.

Des hommes et des femmes portaient des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des messages témoignant de leur affection pour le défunt.

Comment est mort l’universitaire de 41 ans ? La députée britannique Diane Abbott parle de ‘’ suicide lié aux attaques dont il était victime dans la presse’’.

Alors que les autorités n’ont pas rendu publiques les causes de sa mort, la police a indiqué qu’elle allait soumettre le dossier à l’intention du médecin légiste.

Une pétition réclamant l’ouverture d’une enquête sur la couverture médiatique de l’affaire comptait, lundi, plus de 90 000 signatures.

Jason Arday était devenu le plus jeune professeur noir de l’histoire de Cambridge lors de sa nomination en 2023.