Haïti : l'OEA et la CARICOM signent des accords avec le gouvernement

Une délégation de haut niveau de l'Organisation des États américains (OEA) et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) est arrivée dimanche en Haïti dans le cadre d'une mission visant à soutenir le peuple et les institutions haïtiennes.

La délégation de l’OEA était conduite par son secrétaire général, Albert R. Ramdin, et celle de la CARICOM par sa secrétaire générale, le Dr Carla Barnett.

Lundi, les délégations ont rencontré le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, ainsi que d’autres hauts responsables du gouvernement haïtien, afin de signer des accords visant à permettre et à renforcer la participation des partenaires étrangers et des ONG engagés dans la lutte contre la violence des gangs.

Les membres de l’OEA et de la CARICOM ont également rencontré le Conseil électoral provisoire (CEP) au sujet des préparatifs du processus électoral, ainsi que des hauts représentants de la Police nationale haïtienne (PNH) et des partenaires internationaux en matière de sécurité, afin de discuter des efforts visant à rétablir l’autorité de l’État et à protéger la population**.**