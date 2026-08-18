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CAN féminine 2026 : le Cameroun célèbre ses Lionnes, reines d'Afrique

L'équipe de football du Cameroun célèbre sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 contre le Malawi, à Rabat, au Maroc, dimanche 16 août 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Cameroun

Les Lionnes indomptables sont de retour à Yaoundé. Au lendemain de leur sacre historique face au Malawi, championnes d'Afrique pour la première fois, elles ont reçu un accueil triomphal. Une marée humaine les a accompagnées dans les rues de la capitale, portée par la fierté et l'émotion.

L'équipe nationale féminine de football du Cameroun a remporté dimanche la Coupe d'Afrique des nations féminine en s'imposant 3-0 face au Malawi, qui participait pour la première fois à la compétition, et a été accueillie lundi après-midi par une foule de supporters à la sortie de l'aéroport international de Yaoundé.

À l'aéroport, les fans étaient fous de joie.

« Nous suivons les matchs depuis le tout premier. Nous les avons vues se transformer en papillons. Nous sommes vraiment très heureuses. Vive les Lionnes ! », s'est exclamée la supportrice Lyndsay Tango.

L'équipe a défilé dans Yaoundé sous les acclamations des hommes, des femmes et des enfants massés le long des rues.

Pour Arlette Missilisem, cette victoire allait bien au-delà du simple football.

« Cela montre tout ce qu’une femme peut accomplir au-delà du simple fait de s’occuper des enfants et de rester à la maison. Elle peut aller bien au-delà. C’est donc une véritable source de joie pour moi, en tant que jeune Camerounaise », a-t-elle déclaré.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui fait l'objet de vives critiques, a assisté au match en compagnie du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Infantino a ensuite aidé Motsepe à remettre les médailles aux trois meilleures équipes.

L'Algérie a battu le Maroc samedi lors du match pour la troisième place.

Infantino a également posé aux côtés de Motsepe et de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, pour une photo avec l’attaquante camerounaise Monique Ngock après que celle-ci a reçu le trophée de la meilleure joueuse du tournoi.

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