Somalie : de violents combats pour le contrôle de Baidoa

De violents affrontements ont éclaté lundi à Baidoa, ville stratégique du sud-ouest de la Somalie, entre les forces fédérales et des combattants fidèles à l’ancien dirigeant régional Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen.

Selon le gouvernement somalien, l’offensive a débuté vers 5 heures du matin, avec des attaques contre plusieurs positions de l’armée. Mogadiscio accuse les forces de Laftagareen d’avoir bénéficié du soutien de combattants du groupe islamiste Al-Shabaab et d’avoir utilisé des véhicules chargés d’explosifs.

Les forces gouvernementales affirment avoir tué près de 30 combattants lors de leur riposte. Des habitants interrogés par l’AFP ont fait état de plusieurs heures d’échanges de tirs dans différents quartiers, ainsi que de morts et de blessés. Médecins Sans Frontières a confirmé avoir reçu plusieurs victimes dans ses structures de santé.

Les combattants fidèles à Laftagareen auraient brièvement occupé certaines parties de Baidoa avant de se retirer. Selon des témoignages recueillis par l’AFP, les forces fédérales ont ensuite repris le contrôle de la ville.

Ces affrontements illustrent les profondes divisions politiques et sécuritaires qui persistent en Somalie. Le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamud doit à la fois faire face aux tensions avec plusieurs États régionaux et poursuivre son combat contre Al-Shabaab, qui contrôle encore de vastes zones du pays.