Présidentielle en Zambie : Hichilema remporte un nouveau mandat avec 60 % des voix

Le président zambien Hakainde Hichilema a été réélu la semaine dernière avec environ 60 % des suffrages exprimés, a annoncé mardi la commission électorale, à l'issue d'un scrutin que les détracteurs ont qualifié de strictement contrôlé par son gouvernement.

Ce résultat était largement attendu, Hichilema — au pouvoir depuis 2021 — étant confronté à un groupe hétéroclite de 13 adversaires, menés par un ancien ministre provincial, Brian Mundubile, qui se présentait pour la première fois à la présidence.

Mundubile, âgé de 55 ans, qui s'est lancé dans la course en mai, a recueilli près de 38 % des voix, a déclaré Mwangala Zaloumis, président de la Commission électorale de Zambie.

Elle a précisé que cinq des 226 circonscriptions n'avaient pas encore été dépouillées. Toutefois, « les résultats manquants ne devraient pas avoir d'incidence significative sur le résultat global de cette élection », a-t-elle ajouté.

Les élections du 13 août dans ce pays d'Afrique australe riche en cuivre ont été éclipsées par les allégations de fraude formulées par l'opposition et par une suspension sans précédent du dépouillement des votes à l'échelle nationale, suite à des agressions contre le personnel électoral et au vol de bulletins de vote marqués.

Avant le scrutin, les partis d'opposition et les organisations de la société civile ont mis en garde contre un rétrécissement de l'espace politique, invoquant les restrictions imposées à la campagne électorale.

Les missions d'observation internationales et nationales ont déclaré ce week-end que ces conditions avaient contribué à créer des conditions inégales.

Les tensions se sont intensifiées après le scrutin, lorsque les autorités ont arrêté près d'une douzaine de personnes, dont des personnalités de premier plan de l'opposition, lors d'une descente au cours de laquelle des coups de feu ont été échangés.

Le gouvernement a déclaré que les personnes arrêtées étaient impliquées dans des activités de milices ou d'insurgés en marge des élections, des allégations que le parti NRPUP de Mundubile a démenties.

Cette élection a été largement considérée comme un référendum sur le premier mandat de Hichilema, au cours duquel l'économie zambienne a renoué avec la croissance après des années de difficultés budgétaires.