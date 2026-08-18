Ebola en RDC : MSF sonne l'alarme face à une épidémie hors de contrôle

Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré lundi qu'une intensification massive des efforts était nécessaire pour endiguer l'épidémie d'Ebola, qui connaît la propagation la plus rapide jamais enregistrée.

L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du Congo s'est propagée si rapidement et à une telle échelle qu'elle dépasse la capacité de réaction des autorités sanitaires, a déclaré Trish Newport, coordinatrice des interventions d'urgence chez Médecins Sans Frontières.

« Nous devrions être en mesure de circonscrire l'épidémie afin de mener des actions préventives dans toutes les zones où elle ne s'est pas encore déclarée. Ainsi, les zones sanitaires et les circonscriptions sanitaires, ainsi que le ministère de la Santé, seraient prêts à intervenir. Mais nous n'en avons pas les moyens aujourd'hui », a déclaré M. Newport.

L'épidémie d'Ebola qui se propage rapidement au Congo a désormais fait plus de 2 300 victimes et est devenue l'épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée dans ce pays d'Afrique centrale.

L'épidémie qui sévit actuellement dans l'une des régions les plus vulnérables du Congo est celle qui connaît la progression la plus rapide jamais enregistrée pour un foyer d'Ebola, avec 4 945 cas, dont 2 325 décès, selon les données gouvernementales publiées dans la nuit de dimanche à lundi.

« Ici, la vitesse, l’ampleur et la propagation de cette épidémie sont bien plus importantes. Elle est beaucoup plus rapide et se propage à une échelle bien plus grande que celles de 2014 ou de 2018. C’est extrêmement préoccupant », a-t-elle déclaré.

Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola au Congo, et de la plus importante à ce jour. Le bilan dépasse celui de l'épidémie de 2018-2020, au cours de laquelle 2 299 décès avaient été recensés sur un total de 3 481 cas.

Les dernières données font état de 101 nouveaux cas et de 33 décès signalés au cours des dernières 24 heures. Plus de 1 000 personnes se sont rétablies, tandis que 730 sont toujours hospitalisées ou en isolement.

Cette épidémie a contaminé et tué davantage de personnes, à un rythme plus rapide, que toute autre épidémie de l'histoire. L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré qu'elle était en passe de dépasser l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, la plus meurtrière jamais enregistrée avec plus de 11 000 décès.

M. Newport a déclaré que la mobilisation de la population restait l'un des principaux défis à relever, ajoutant que les habitants devaient être davantage sensibilisés à l'épidémie, connaître les symptômes et savoir comment réagir s'ils tombaient malades.

« Je dirais que cette épidémie est terrible. C’est terrible. C’est terrible pour les familles. Nous voyons arriver des proches qui ont perdu 15 membres de leur famille. Nous devons rapidement intensifier nos efforts pour éviter de nouveaux décès et empêcher que d’autres familles et communautés ne soient touchées », a-t-elle déclaré.