RDC : la riposte contre Ebola fragilisée par le manque de moyens

Vendredi, comme chaque jour, Gédéon Banga Ngbape, agent de santé communautaire et responsable de la recherche des contacts à Nizi, et son équipe se sont déployés dans les communautés de l’est du Congo à la recherche de personnes susceptibles d’avoir été en contact avec l’épidémie d’Ebola qui connaît la croissance la plus rapide de l’histoire du pays.

Gédéon Banga Ngbape a déclaré que l’un des défis auxquels ils sont actuellement confrontés est que les agents de santé n’ont pas été payés depuis plus de trois mois.

« Nous sommes également confrontés à des difficultés liées à la mobilité réduite de notre personnel de terrain », a-t-il ajouté.

Jeudi, les agents de santé du centre de traitement de Nizi se sont mis en grève et l’établissement a temporairement fermé ses portes.

Les agents enquêtent sur des dizaines d’alertes, recherchent les personnes exposées à des cas suspects ou confirmés et s’efforcent de prendre en charge toute personne présentant des symptômes avant que le virus ne se propage davantage.

Mais le système de surveillance peine de plus en plus à suivre le rythme du virus.

M. Ngbape a déclaré que si la surveillance ne fonctionne pas correctement, c’est l’ensemble de la riposte qui en pâtit.

Les données gouvernementales publiées dans la nuit de lundi à mardi indiquaient que l’épidémie comptait 4 381 cas confirmés, dont 2 011 décès. Depuis le premier cas confirmé, ce nombre de décès a été atteint près de trois fois plus rapidement que lors de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, la pire jamais enregistrée.

L'épidémie actuelle a été déclarée le 15 mai, mais les autorités sanitaires affirment désormais que le séquençage a révélé qu'elle avait commencé plusieurs mois plus tôt, en février.

À Nizi, les équipes de surveillance de M. Ngbape ont déclaré recevoir en moyenne 60 à 70 alertes par jour.

Ana Ndroy Kasime, agente de santé communautaire à Nizi, a expliqué qu’elle se rendait au domicile des habitants pour les sensibiliser au virus Ebola et signaler les cas suspects aux autorités sanitaires. Elle a toutefois souligné que les agents comme elle manquaient d’équipements de protection de base.

L’épidémie actuelle, causée par le virus Ebola Bundibugyo, une souche rare, se déroule dans des conditions parmi les plus difficiles qu’on puisse imaginer.

Il n’existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre le virus Bundibugyo, bien que des essais cliniques soient en cours.

Les grèves de certains agents de santé non rémunérés, les menaces proférées par des groupes rebelles, la colère de communautés traumatisées de longue date et la désinformation affirmant qu’Ebola n’était pas réel ont considérablement entravé la réponse à l’épidémie.