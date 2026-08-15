Royaume-Uni : l’émotion après la disparition de Jason Arday

Des amis ont rendu hommage au sociologue et professeur britannique Jason Arday à la suite de son décès, survenu quelques jours après sa démission de Cambridge, alors qu’il faisait l’objet d’une attention intense à la suite d’allégations de plagiat.

Les médias britanniques ont rapporté que cet homme de 41 ans avait été retrouvé « inanimé » vendredi dans une maison du sud de Londres.

Dans un communiqué publié par l’intermédiaire de son éditeur, la famille d’Arday a déclaré qu’une « campagne de désinformation » avait été « trop lourde à porter pour Jason… qui a toujours voulu voir le meilleur chez chacun ».

Elle a ajouté que, pendant trois ans, Arday avait été « victime d’une campagne d’attaques incessantes… de la part de ceux qui ne reculaient devant rien pour le discréditer ».

La vice-chancelière de Cambridge, Deborah Prentice, qui avait annoncé en début de semaine que l’université mènerait une enquête sur les circonstances entourant l’embauche de Jason Arday, s’est dite « profondément attristée ».

Arday avait 37 ans lorsqu’il est devenu, en 2023, le plus jeune professeur noir de Cambridge.

Sa nomination avait mis en lumière son parcours personnel, marqué par la dyslexie, des retards de développement et l’autisme, qui, selon lui, l’avaient rendu muet jusqu’à l’âge de 11 ans et analphabète jusqu’à la fin de son adolescence.

Mais il a démissionné après avoir été soumis à une intense pression médiatique, marquée par des semaines d’allégations de plagiat dans ses travaux universitaires et de remises en cause concernant ses prétendues performances sportives et ses réalisations en matière de collecte de fonds.

Il a nié tout plagiat, mais a admis avoir commis certaines erreurs lors de la rédaction de sa thèse de doctorat.

Ses partisans avaient qualifié les accusations de plagiat de « campagne de dénigrement » visant à discréditer Arday et d’autres personnes noires occupant des « postes d’influence ».

Arday avait annoncé sa démission dans un communiqué publié sur le site web du Good Law Project, fondé par l’avocat militant Jolyon Maugham, qui a été profondément bouleversé par son décès.

S’adressant à Sky peu après l’annonce du décès d’Arday, il a accusé les médias de persécuter le professeur, ajoutant que s’ils avaient fait preuve d’« un peu plus de compassion », celui-ci serait peut-être encore en vie.

Kehinde Andrews, professeur d’études afro-américaines, a déclaré à Sky qu’il avait rencontré Arday lundi pour lui apporter son soutien et a laissé entendre qu’il avait été pris pour cible en raison de la couleur de sa peau.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également interpellé les médias, déclarant dans un message publié sur X que le professeur avait été « victime d’une humiliation publique pernicieuse à laquelle d’autres personnes occupant le même poste n’auraient tout simplement pas été confrontées ».

Des questions concernant les qualifications d’Arday avaient été soulevées publiquement le mois dernier par Nathan Cofnas.

Cet ancien chercheur en philosophie à Cambridge a quitté l’université après que sa critique des programmes de diversité, d’équité et d’inclusion a déclenché de nombreuses protestations.

En juillet, le Times de Londres a publié une analyse de la thèse de doctorat d’Arday datant de 2015, mettant en évidence ce qu’il présentait comme des exemples de passages « identiques ou quasi identiques » à un article rédigé par un autre chercheur.

Les médias britanniques ont également remis en cause les affirmations d’Arday selon lesquelles il aurait récolté 5,5 millions de livres sterling (7,4 millions de dollars) pour des œuvres caritatives grâce à des exploits tels que courir 30 marathons en 35 jours et 600 miles en six jours.

Des dizaines d’universitaires de Cambridge avaient signé une lettre demandant l’ouverture d’une enquête indépendante sur les modalités de nomination d’Arday.

Cambridge avait dans un premier temps soutenu Arday, affirmant que les allégations de plagiat avaient fait l’objet d’une enquête menée par l’université John Moores de Liverpool, qui avait décerné son doctorat à Arday.

L’université a ensuite changé de position et a déclaré avoir ouvert une enquête « à la suite de nouvelles informations concernant les qualifications et les nominations honorifiques du professeur Arday ».