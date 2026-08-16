Tchad : Succès Masra appelle à la réconciliation après sa libération

Le président tchadien Mahamat Idriss Deby a gracié vendredi l’ancien Premier ministre et chef du principal parti d’opposition, Succès Masra, ainsi que huit autres dirigeants de l’opposition.

Deby dirige le Tchad depuis 2021, après avoir pris la tête d’une transition militaire à la suite du décès de son père, tué par des rebelles après avoir dirigé ce pays d’Afrique centrale pendant 30 ans.

Masra, l’un des détracteurs les plus virulents du président, avait été condamné, il y a un an, à 20 ans de prison pour discours de haine, xénophobie et incitation au massacre.

Les huit autres dirigeants de partis appartenaient tous au Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), la principale coalition d’opposition, qui a été dissoute par la Cour suprême en avril.

Ils avaient été condamnés, en mai, à huit ans de prison après avoir été reconnus coupables d’incitation à l’insurrection.

La grâce présidentielle implique une « remise totale des peines privatives de liberté pour les condamnés », selon un décret publié sur la page Facebook de la présidence.

« Nous remercions le président de la République d’avoir bravé les obstacles et d’avoir choisi d’aller de l’avant dans l’esprit d’unité nationale qui est en train de naître », a déclaré Ndolembai Sadé Njesada, vice-président du parti Les Transformateurs de Masra.

« Nous espérons enfin pouvoir nous asseoir autour d’une table pour faire avancer la paix », a-t-il ajouté.

À l’instar d’autres figures de l’opposition, Masra, 42 ans, économiste, avait fui le Tchad après que l’armée et la police eurent ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre la prolongation de la transition politique sous la junte au pouvoir dirigée par Déby, en octobre 2022.

Masra est revenu d’exil et a signé un accord de réconciliation avec Deby avant d’être nommé Premier ministre cinq mois avant l’élection présidentielle de 2024.

Deby a été élu chef de l’État avec un peu plus de 60 % des voix, lors d’un scrutin contesté et boycotté par la majorité des partis d’opposition.

Masra s’était présenté contre Deby lors de ce scrutin, arrivant en deuxième position avec près d’un cinquième des voix, mais avait revendiqué la victoire.

Il a été arrêté en mai 2025 et condamné trois mois plus tard à 20 ans de prison, à l’issue d’un procès qualifié de « procès à motivation politique » par Human Rights Watch.