Zambie : des observateurs préoccupés par le processus électoral

Les observateurs internationaux des élections en Zambie ont déclaré samedi que le scrutin avait été entaché par des allégations d’intimidation, d’enlèvements et par une interruption du dépouillement qui a duré plusieurs heures.

Les missions d’observation ont appelé les partis à modérer leurs propos incendiaires alors que les votes exprimés jeudi étaient dépouillés, et certaines équipes ont prolongé leur déploiement en raison des tensions.

Le président Hakainde Hichilema, âgé de 64 ans, brigue un second mandat. Son principal adversaire est Brian Mundubile, un ancien ministre de 55 ans du précédent gouvernement du Front patriotique (PF).

La commission électorale a suspendu le dépouillement pendant environ six heures vendredi à la suite d’informations faisant état de violences contre le personnel électoral et de vols présumés de bulletins de vote.

Le dépouillement a repris après que la commission eut annoncé que la « menace pour la sécurité » avait été maîtrisée.

La suspension du dépouillement avait suscité « de l’incertitude et de l’inquiétude », a déclaré la mission d’observation du groupe régional de la SADC, dirigée par Samuel Tembenu, ancien ministre malawien de la Justice.

« La mission a également enregistré, sans toutefois pouvoir les vérifier, des informations faisant état d’intimidations, d’agressions, d’enlèvements et de dégâts matériels dans cinq provinces, certains cas ayant entraîné des blessures physiques et, selon un témoignage, des décès », a déclaré M. Tembenu.

La police a indiqué que neuf suspects avaient été arrêtés après le meurtre d’un agent électoral âgé de 57 ans dans un township situé à la périphérie de Lusaka le jour du scrutin, tout en précisant que l’élection s’était globalement déroulée dans le calme.

« Même un seul décès, c’est déjà un de trop », a déclaré Reinhold Lopatka, chef de la délégation d’observateurs électoraux du Parlement européen.

La suspension du dépouillement semblait « disproportionnée », car seul un petit nombre des plus de 13 000 bureaux de vote aurait été compromis, a déclaré le politicien autrichien aux journalistes.

La mission avait été informée que « les partis d’opposition avaient fait l’objet d’intimidations, notamment de la part des forces de sécurité, que des candidats se seraient retirés sous la pression et que des rassemblements de l’opposition avaient été interrompus par des violences », a-t-il précisé.

« Confiance des électeurs »

La commission électorale a commencé à publier les résultats par circonscription vendredi en fin de journée, s'engageant à rendre publics les résultats définitifs d'ici lundi.

La suspension du dépouillement risquait de compromettre « la crédibilité du processus et la confiance des électeurs », a déclaré l'ancien président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.

Sa mission d’observation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) avait exhorté les principaux partis « à apaiser les tensions, à s’abstenir d’annoncer tout résultat, à mettre fin à tout discours incendiaire (et) à nous assurer qu’ils continueraient à respecter l’État de droit », a-t-il précisé.

Les élections se sont déroulées « dans un contexte d’espace démocratique restreint », a déclaré Michael McNamara, chef de la mission d’observation de l’Union européenne.

« Les avantages liés au fait d’être au pouvoir et le flou entre l’État et le parti ont contribué à créer des conditions de concurrence inégales », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les observateurs de l’UE « ont constaté que la couverture médiatique des médias d’État était fortement biaisée en faveur du parti au pouvoir ».

M. McNamara a indiqué que l’UE avait rencontré l’opposition, le gouvernement et même le président de la Cour suprême pour souligner que toute contestation des résultats du scrutin devait être gérée « pacifiquement ».

« Les données détaillées des résultats au niveau des bureaux de vote devraient être rendues publiques à l’échelle nationale, car cela renforcerait la confiance de la population dans le processus », a-t-il ajouté.

Quelque 8,7 millions d’électeurs étaient inscrits dans ce pays riche en cuivre de 22 millions d’habitants, qui a une longue tradition de transferts pacifiques du pouvoir.

Cette élection est considérée comme un bilan des cinq premières années de mandat de M. Hichilema, au cours desquelles l’économie a renoué avec la croissance, même si les détracteurs estiment que cela ne s’est pas encore traduit par une amélioration du niveau de vie des ménages ordinaires.

Son gouvernement est également accusé de restreindre l’espace de liberté d’expression.

Selon les données de la Banque mondiale, plus de 70 % des 22 millions d’habitants de la Zambie vivent avec moins de trois dollars par jour.