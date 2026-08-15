Sénégal : nouvelle hausse des prix du carburant dès le 15 août

Les automobilistes sénégalais doivent désormais composer avec une nouvelle hausse des prix à la pompe. Depuis le 15 août 2026, le litre de supercarburant est passé à 990 francs CFA, contre 920 auparavant, tandis que le gazole atteint 755 francs CFA le litre, soit une augmentation de 75 francs CFA.

Le gouvernement justifie cette décision par la forte progression des cours internationaux du pétrole, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Selon les autorités, cette évolution a fortement renchéri les coûts d’importation des produits pétroliers et pèse davantage sur les finances publiques.

Cette hausse intervient après une baisse des prix décidée en décembre 2025. L’exécutif explique avoir maintenu les anciens tarifs pendant plusieurs mois en absorbant une partie de l’augmentation des cours mondiaux grâce aux subventions publiques.

Le gouvernement affirme avoir consacré plus de 245 milliards de francs CFA aux subventions du secteur des carburants depuis le début de l’année 2026. Sans ajustement des prix, cette facture aurait continué de progresser, au détriment d’autres secteurs prioritaires comme la santé, l’éducation ou l’agriculture.

Malgré cette révision à la hausse, les autorités assurent que l’État continue de prendre en charge une partie du coût réel des carburants afin de limiter l’impact sur les consommateurs. Elles promettent également de maintenir les dispositifs de soutien destinés aux ménages les plus vulnérables.

L’évolution des marchés pétroliers internationaux reste désormais au centre des préoccupations. Une nouvelle aggravation des tensions au Moyen-Orient pourrait accentuer la pression sur les prix de l’énergie et compliquer davantage la gestion des subventions dans les pays dépendants des importations de pétrole.