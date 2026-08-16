Maroc : des migrants interceptés aux portes de Ceuta

Des dizaines de migrants en passe de partir, pour la plupart originaires d’Afrique subsaharienne, ont été interceptés samedi dans le nord du Maroc, près de la frontière avec l’enclave espagnole de Ceuta, comme l’a constaté un correspondant de l’AFP, deux semaines après que des milliers de migrants se sont précipités dans ce petit territoire.

Le média marocain Le360 a rapporté que 294 personnes avaient été arrêtées, dont 46 Marocains, le reste étant originaire d’Afrique subsaharienne.

« Il s’agit d’une opération de routine visant à prévenir les tentatives de migration irrégulière » vers Ceuta, a déclaré à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un responsable au courant de l’intervention.

Les forêts situées à proximité des villes frontalières de Ceuta et de Melilla — une autre enclave espagnole située plus à l’est — servent de points de rassemblement aux migrants d’Afrique subsaharienne qui cherchent à rejoindre ces territoires, en particulier pendant l’été.

L’un des migrants interceptés samedi, Abdessamad Dawad, âgé de 22 ans, a déclaré qu’il souhaitait « venir en Europe car mon pays d’origine, le Soudan, est en proie à des problèmes et à l’insécurité ».

Un autre migrant soudanais, Chams Edine Yakoub, âgé de 25 ans, a déclaré qu’il était à la recherche d’une opportunité.

« À Ceuta, en Europe, les gens sont mieux pris en charge », a-t-il déclaré.

« Ici, il n’y a pas de travail. Il n’y a pas d’argent. Il n’y a pas de logement. Il n’y a absolument rien, je vous le jure. »

Selon ce responsable, qui n’a pas précisé le nombre de personnes interpellées, les arrestations de samedi s’inscrivaient dans le cadre de « mesures de sécurité de grande envergure mises en place » pour empêcher de tels départs.

Les autorités marocaines avaient annoncé mercredi des mesures visant à contrer un nouvel afflux potentiel de migrants vers Ceuta, à la suite d’une nouvelle vague de désinformation en ligne laissant entendre que la frontière serait ouverte.

Le360 et le site Hespress ont rapporté que les autorités avaient arrêté ces derniers jours, plus de 60 personnes accusées d’incitation ou de promotion de la migration irrégulière sur les réseaux sociaux.

Il y a deux semaines, environ 72 000 personnes, pour la plupart des Marocains, ont pénétré à Ceuta — un territoire de 84 000 habitants — en l’espace de quelques jours, bien que la grande majorité d’entre elles aient depuis été renvoyées au Maroc.

Les autorités marocaines ont retrouvé les dépouilles de 11 personnes décédées dans la bousculade, tandis que l’Espagne a fait état d’au moins 80 morts.

Mais l’Association marocaine des droits de l’homme, une organisation non gouvernementale, estime le nombre de victimes à au moins 141.