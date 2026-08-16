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Argentine : le grand voyage de 30 félins vers une nouvelle vie

A tiger lies in a crate as a Four Paws animal welfare organization member prepares for its transfer from a zoo to a sanctuary in South Africa, in Argentina, Aug. 14, 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Monde animal

Une organisation internationale de protection des animaux a lancé le transfert de 30 grands félins de l’ancien zoo de Luján, en Argentine, dans le cadre de l’une des plus grandes opérations de transfert d’animaux de ce type de l’histoire.

Après des mois de préparation par Four Paws, neuf tigres et six lions seront transférés vers le Lionsrock Big Cat Sanctuary en Afrique du Sud, tandis que les huit tigres et sept lions restants seront acheminés vers le Wild Animal Sanctuary, dans le Colorado.

Si certains animaux sont entrés volontairement dans leurs caisses de transport, d’autres ont dû être mis sous sédation sous la supervision d’un vétérinaire.

Les animaux partiront lundi 17 août à bord de vols passagers et de fret.

Les 27 grands félins qui n’ont pas pu être transportés à l’étranger resteront provisoirement dans l’ancien zoo.

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