Soudan du Sud : l’aide humanitaire est au bord de la rupture

Deux agences des Nations unies ont averti vendredi que des centaines de milliers de réfugiés au Soudan du Sud risquaient de perdre l’aide humanitaire dont ils ont tant besoin en raison d’un manque de financement.

Le PAM (Programme alimentaire mondial) et le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, ont déclaré dans un communiqué conjoint que plus de 650 000 réfugiés ayant fui les pays voisins risquaient d’être privés d’aide.

« Sans financement immédiat, l’aide destinée à plus de 650 000 réfugiés sera réduite, mettant en danger leur vie et leur avenir. Cela pourrait se traduire par une diminution des rations alimentaires et une réduction du soutien nutritionnel apporté aux enfants et aux mères », a déclaré Adham Effendi, directeur adjoint du PAM pour le Soudan du Sud.

Le PAM souligne que l’aide alimentaire est essentielle pour de nombreux enfants qui arrivent dans les centres de réfugiés déjà en situation de malnutrition.

Selon les estimations du PAM, jusqu’à 3 000 réfugiés et rapatriés continuent d’arriver chaque semaine au Soudan du Sud en provenance du Soudan voisin, contraints par la poursuite des combats dans toute la région.

« Les besoins augmentent plus vite que les ressources », a déclaré M. Effendi.

Le PAM a indiqué qu’il était déjà contraint de faire des choix et de donner la priorité aux personnes les plus vulnérables, qui ne reçoivent actuellement que la moitié de la ration alimentaire complète.

L’agence a précisé qu’elle avait besoin de 37 millions de dollars pour combler ce déficit, ainsi que de 258 millions de dollars pour garantir l’aide jusqu’à la fin de l’année 2026.