Le Zimbabwe endeuillé par le pire naufrage de son histoire

Les autorités ont récupéré, samedi, 25 corps dans le lac Kariba, au Zimbabwe, portant à 72 le nombre de morts après le naufrage d’un ferry survenu la semaine dernière, a annoncé la police, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver d’autres victimes.

Le ferry de passagers surchargé, exploité par la Rural Infrastructure Development Agency (RIDA), un organisme gouvernemental, s’est renversé mardi dans des eaux agitées du vaste lac, situé à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. L’accident serait le naufrage de ce type le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays.

« Le bilan de l’accident du bateau de la RIDA à Kariba s’élève désormais à 72 morts après la récupération de trois nouveaux corps, tard le 15 août 2026 », a indiqué la police dans un communiqué publié samedi soir.

« Par ailleurs, l’identification des corps récupérés aujourd’hui est en cours », a ajouté la police.

Plus tôt samedi, les autorités avaient annoncé que le bilan était passé à 68 morts après la récupération de 22 corps supplémentaires.

La police n’a fourni aucun détail sur les nouvelles victimes, mais la plupart des passagers du bateau étaient des villageois et des commerçants de poisson vivant autour du lac.

Selon les autorités, le bateau était autorisé à transporter 90 personnes, mais il comptait à son bord 114 adultes, cinq membres d’équipage et un nombre indéterminé d’enfants.

L’unité de protection civile avait indiqué mercredi que 77 personnes avaient été secourues.

« N’ont pas pu s’en sortir »

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi à l’hôpital du district de Kariba, une ville située au bord du lac, pour identifier les corps de leurs proches, selon le média Zimpapers, qui a publié sur X une vidéo montrant les files d’attente.

« Aujourd’hui, nous avons jusqu’à présent réussi à récupérer 22 corps », a déclaré le lieutenant-colonel Joseph Muchechesi, commandant du régiment naval engagé dans les opérations de recherche, dans une autre publication de Zimpapers.

« Nous sommes convaincus que nous réussirons à récupérer tous les corps », a-t-il ajouté, précisant que le froid de l’hiver ralentissait la remontée des corps à la surface.

Une cérémonie publique d’hommage, empreinte d’émotion, s’est tenue jeudi dans la ville de Kariba, à près de 280 kilomètres au nord-ouest de la capitale, Harare, avant le début des inhumations.

Des survivants ont raconté avoir supplié le conducteur du ferry de faire demi-tour, le bateau ayant commencé à prendre l’eau peu après son départ.

Un survivant a raconté jeudi aux journalistes de l’AFP avoir assisté, impuissant, aux tentatives des passagers pour se sauver alors que le bateau sombrait. Son meilleur ami et sept membres de sa famille figurent parmi les victimes.

« Dieu merci, une vague a poussé le bateau qui coulait et nous avons réussi à grimper dessus », a déclaré Chance Siyamavhu lors de la cérémonie d’hommage.

« Lorsque le bateau s’est renversé, la plupart des gens se sont précipités pour prendre les gilets de sauvetage, mais la plupart ne savaient même pas comment les utiliser », a raconté cet homme de 45 ans. « La plupart des gens n’ont pas pu s’en sortir. »

Le lac Kariba s’étend à cheval sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Il s’agit du plus grand lac artificiel au monde en volume.