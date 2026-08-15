Ceuta : le Maroc renforce les contrôles face aux nouveaux appels migratoires

Les autorités marocaines ont annoncé, mercredi, des mesures visant à contrer un nouvel afflux de migrants vers le territoire espagnol de Ceuta, après avoir constaté une nouvelle vague de désinformation en ligne.

Depuis plus d’une semaine, des publications en ligne affirment que le poste-frontière entre la ville marocaine de Fnideq et l’enclave espagnole serait ouvert le 15 août, jour férié en Espagne.

Cette annonce fait suite au passage irrégulier à Ceuta, fin juillet, d’environ 72 000 personnes, pour la plupart des Marocains, en l’espace de quelques jours — un chiffre record, même si la grande majorité d’entre elles ont depuis été renvoyées au Maroc.

« Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour contrer toute tentative de passage illégal et intercepter toute personne cherchant à y participer », a déclaré Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère marocain de l’Intérieur.

Le ministère a indiqué avoir « détecté ces derniers jours la circulation de publications et de messages anonymes sur les réseaux sociaux incitant à l’organisation de tentatives collectives de franchissement illégal » vers Ceuta.

Des poursuites judiciaires seront engagées contre les auteurs de ces appels, a-t-il ajouté.

Un groupe de personnes soupçonnées d’être impliquées a été convoqué pour être interrogé, a ajouté M. El Khalfi dans des propos relayés par l’agence de presse officielle MAP.

À la suite de l’afflux de migrants le mois dernier, quelque 2 000 personnes, dont environ 1 000 mineurs non accompagnés, se trouvent toujours sur le territoire espagnol, selon les autorités locales.

Le ministère marocain de l’Intérieur a exhorté les autorités espagnoles à accélérer le retour des mineurs.

Les autorités marocaines ont retrouvé 11 corps à la suite de cette crise, tandis que l’Espagne a fait état d’au moins 80 morts.

Mais l’Association marocaine des droits de l’homme, une organisation non gouvernementale, a estimé le nombre de victimes à au moins 141.