Donald Trump arrive en Chine pour un sommet aux enjeux majeurs avec Xi Jinping

Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi à Pékin pour son sommet très attendu avec le dirigeant chinois Xi Jinping, dans un contexte mondial agité, marqué par les inquiétudes liées à la guerre, au commerce et à l’intelligence artificielle.

"Nous sommes les deux superpuissances," a déclaré Trump à la presse alors qu’il quittait la Maison Blanche mardi. "Nous sommes la nation la plus puissante de la planète sur le plan militaire. La Chine est considérée comme la deuxième."

Le président américain traverse une période délicate au niveau national, alors que la guerre menée avec Israël contre l’Iran et l’inflation qui en découle ont fait chuter sa popularité.

Washington espère marquer des points en signant des accords commerciaux avec la Chine.

L’administration Trump espère entamer le processus de création d’un « Conseil du commerce » avec la Chine afin de régler les différends entre les deux pays.

Ce conseil pourrait contribuer à prévenir la guerre commerciale déclenchée l’année dernière après les hausses de droits de douane de Donald Trump, une mesure à laquelle la Chine a riposté en restreignant l’accès aux terres rares.

Iran et Taïwan

Mais Trump se rend à Pékin à un moment où l’Iran continue de dominer son agenda national. La guerre a entraîné la fermeture effective du détroit d’Ormuz, bloquant les pétroliers et les méthaniers et provoquant une flambée des prix de l’énergie à des niveaux susceptibles de compromettre la croissance économique mondiale.

Le président américain a déclaré que Xi n’avait pas besoin d’aider à résoudre le conflit, même si le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, était à Pékin la semaine dernière.

"Nous avons beaucoup de choses à discuter. Je ne dirais pas que l’Iran en fait partie, pour être honnête avec vous, car nous maîtrisons parfaitement la situation en Iran," a déclaré Trump à la presse mardi.

Donald Trump et Xi Jinping devraient aussi aborder la question de Taïwan. Pékin a exprimé son mécontentement face aux projets américains de vente d'armes à l’île.

L’administration Trump a autorisé en décembre un contrat d'armement de 11 milliards de dollars destiné à Taïwan, mais dont la mise en œuvre n'a pas encore commencé.

Dans le même temps, Taïwan — en tant que premier fabricant mondial de puces électroniques — est devenu essentiel pour le développement de l'IA.