Nigéria : le président Tinubu félicite la marine nationale

Le président Bola Tinubu a félicité la Marine nigériane l’a qualifiant de force navale la plus redoutable d’Afrique. Le chef d'État s’est exprimé à l’occasion du 70e anniversaire de la marine nigériane. Il a ajouté qu’elle était un pilier essentiel de la stabilité nationale et de la prospérité économique.

« Je félicite la marine nigériane pour sa protection sans faille de cet espace stratégique. Grâce à l’intégration efficace de systèmes de surveillance, de mécanismes d’intervention rapide et d’opérations de maintien de l’ordre robustes, vous avez réussi à éradiquer la piraterie dans nos eaux et à réduire considérablement le vol de pétrole brut et les crimes maritimes associés. Merci beaucoup. », a déclaré Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria.

La Marine nigériane a célébré son 70e anniversaire avec une revue navale. Ces célébrations ont également été l’occasion de présenter ses nouveaux navires et technologies. ainsi que des démonstrations de combat aérien et à un défilé de moyens navals aux côtés de partenaires étrangers.

« Pour chacun, pas seulement pour moi en tant que personne ou officier de marine, mais pour chaque marin, et bien sûr, pour chaque individu ayant un intérêt quelconque dans l’économie africaine, en particulier en Afrique subsaharienne, devrait se réjouir que ce jour soit enfin arrivé et que nous nous soyons réunis pour mettre en place une force opérationnelle maritime qui nous aidera à sécuriser le corridor maritime, à améliorer le commerce et à éliminer les menaces. », a expliquédu commodore Mohammed Shettima, marine nigériane.

Le président nigérian Bola Tinubu a exhorté les officiers et les matelots de la marine à maintenir leur professionnalisme et à renforcer leurs capacités opérationnelles pour protéger l’espace maritime du Nigeria.