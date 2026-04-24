La Chine rejette les accusations des États-Unis qui dénoncent des « intimidations »

Les États-Unis ont dénoncé mercredi la « campagne d'intimidation » menée par la Chine après que plusieurs pays africains auraient subi des pressions de Pékin pour faire échouer le voyage officiel du président taïwanais Lai Ching-te en révoquant les autorisations de survol.

Taïwan a annoncé mardi que M. Lai reportait son voyage en Eswatini — le seul allié diplomatique de l'île en Afrique — après que « les Seychelles, Maurice et Madagascar ont révoqué de manière inattendue et sans préavis les autorisations de survol de l'avion charter ».

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et s'oppose à la participation de l'île autonome aux organisations internationales et aux échanges avec d'autres pays.

« Nous sommes préoccupés par les informations selon lesquelles plusieurs pays auraient révoqué les autorisations de survol afin d’empêcher le président taïwanais de se rendre en Eswatini », a déclaré à l’AFP un porte-parole du département d’État américain.

« Ces pays agissent à la demande de la Chine en s’ingérant dans la sécurité et la dignité des déplacements de routine des responsables taïwanais », a ajouté le porte-parole, sans nommer les pays concernés.

« Il s’agit là d’un nouveau cas où Pékin mène sa campagne d’intimidation contre Taïwan et ses partisans à travers le monde. »

Le secrétaire général de Mme Lai, Pan Men-an, avait déclaré plus tôt que « la véritable raison est que les autorités chinoises ont exercé une pression intense, y compris une coercition économique ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que les remarques de Washington étaient des « accusations sans fondement ».

« Les États-Unis ont critiqué de manière irresponsable les actions légitimes de la Chine visant à préserver sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », a déclaré le porte-parole Guo Jiakun lors d’un point presse.

« Un tel comportement constitue une déformation totale des faits et une confusion entre le bien et le mal », a-t-il ajouté.

Washington ne reconnaît pas officiellement Taïwan, mais est le principal soutien en matière de sécurité de ce territoire insulaire — bien que le ton de ce soutien se soit légèrement adouci sous la présidence de Donald Trump.

Le dirigeant américain doit rencontrer le président chinois Xi Jinping le mois prochain.

Pékin a déclaré mercredi qu’il avait une « haute estime » pour les pays africains qui ont bloqué les autorisations de voyage de M. Lai prévues pour cette semaine.

« Les pays concernés ont maintenu leur soutien au principe d’une seule Chine, en totale conformité avec… les normes fondamentales des relations internationales, et la Chine exprime sa haute estime », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le dernier voyage officiel de Lai à l'étranger remonte à novembre 2024, lorsqu'il s'était rendu chez les alliés de Taïwan dans le Pacifique et avait transité par le territoire américain de Guam.

L'administration Trump aurait refusé à Lai l'autorisation de transiter par New York l'année dernière dans le cadre d'un voyage officiel en Amérique latine. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a nié qu'il ait été bloqué.