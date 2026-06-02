Hollywood : « Marilyn Monroe : icône hollywoodienne », hommage à l'actrice décédée il y a 63 ans

À l'occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de Marilyn Monroe, l'Academy Museum of Motion Pictures a inauguré l'exposition « Marilyn Monroe : icône hollywoodienne ».

À l'occasion de l'anniversaire de Monroe, le musée a organisé un événement spécial animé par Alec Call et Bryan Johns, propriétaires de la collection ICON, qui ont prêté à l'exposition bon nombre de leurs précieux objets liés à Monroe.

« Elle incarnait cette combinaison magique entre une sensualité qui ne faisait pas peur et sa capacité à surmonter les épreuves de sa vie ; j’ai pensé que cela valait la peine de continuer à faire connaître son héritage », a déclaré Johns. « En rassemblant ses objets, on permettra aux gens d’en savoir plus sur elle, car ils sont curieux. »

L'événement a attiré des invités tels que Holly Madison, Dita Von Teese, Michael Urie et Kate Flannery.

Von Teese a déclaré que Monroe avait eu une influence déterminante sur sa carrière de vedette.

« J'ai grandi en regardant ces films, et cela m'a vraiment profondément marquée et a nourri mon envie d'évoluer dans l'univers de la fantaisie et de la danseuse de revue. Et aussi cette combinaison de glamour intemporel, de présence et de vulnérabilité, qui était tout simplement magique lorsqu'elle s'alliait à une certaine innocence et à un esprit espiègle. »

Flannery, surtout connue pour son rôle de Meredith Palmer dans « The Office », est revenue sur l'image et l'héritage intemporels de Monroe.

« Ce qui est triste, c’est que Marilyn soit morte si jeune, mais ce qui est merveilleux, c’est qu’elle restera toujours belle, car nous ne l’avons jamais vue vieillir. Elle est donc avec nous pour toujours. »

Sophia Serrano, conservatrice adjointe au Musée de l'Académie, a déclaré que l'exposition mettait en lumière les raisons pour lesquelles Marilyn Monroe reste une figure aussi emblématique un siècle après sa naissance.

« Je pense que lorsque nous avons interrogé de nombreux fans dans le cadre de nos recherches, un thème récurrent est ressorti : elle a vraiment donné de l’espoir aux gens. Même si son histoire s’est terminée de manière tragique, elle incarnait la résilience et la volonté de rester soi-même contre vents et marées. Et je pense que cela touche vraiment les gens aujourd’hui. »

L'exposition « Marilyn Monroe : icône hollywoodienne » est présentée au Musée de l'Académie jusqu'au 28 février 2027.