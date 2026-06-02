Ebola : un mort dans les manifestations contre le centre de quarantaine au Kenya

Les manifestations contre un centre de quarantaine pour les ressortissants américains au Kenya, ont fait un mort, selon une organisation de défense des droits humains, tandis que le président William Ruto défendait le projet de centre.

Selon des responsables américains, l’installation construite par les États-Unis à la base aérienne de Laikipia, au Kenya, devait ouvrir la semaine dernière afin de mettre en quarantaine les Américains arrivant de la République démocratique du Congo (RDC), qui est aux prises avec une grave épidémie d’Ebola.

« Aujourd’hui, nous nous sommes rendus à l’Afya House, le ministère de la Santé, pour remettre une pétition leur demandant de rejeter la demande du gouvernement américain visant à autoriser l’installation d’un centre de quarantaine dans ce pays. », a déclaré Alan Ochieng, manifestant.

Des manifestations violentes ont éclaté lundi près du site, dans un contexte de colère suscitée par le fait que les États-Unis utilisent le territoire kenyan pour y amener des patients atteints d’Ebola. La police a riposté en lançant des gaz lacrymogènes.

« Je suis tout à fait contre ce centre, car d’une part, si les États-Unis veulent vraiment aider à lutter contre Ebola, ils installeront ce centre chez eux, car ils ont le savoir-faire technologique, la main-d’œuvre et les ressources nécessaires pour le faire, pour contenir Ebola dans leur pays. Mais le Kenya est une économie fragile, c’est un pays pauvre, vous voyez, donc nous n’avons pas les moyens de le faire. En installant cela ici, on met en danger la vie des Kenyans. », a indiquéJulius Kamau, manifestant.

Le centre, situé à environ 200 kilomètres de la capitale Nairobi, devait disposer de 50 lits d’isolement et être géré par du personnel médical américain.

Washington prévoit de consacrer 13,5 millions de dollars aux efforts de préparation du Kenya face à Ebola, a déclaré le département d'État américain.