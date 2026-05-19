Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping pour renforcer les liens sino-russes

Le président russe Vladimir Poutine était attendu à Pékin mardi pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, moins d’une semaine après la visite du président américain Donald Trump en Chine.

Vladimir Poutine doit séjourner en Chine mardi et mercredi, lors d'une visite qui devrait être suivie de près, alors que Pékin s'efforce de maintenir des relations stables avec les États-Unis tout en préservant des liens étroits avec la Russie.

Le Kremlin a rejeté tout lien entre le voyage de Donald Trump et celui de Vladimir Poutine mais pour certains experts, ce calendrier revêt une forte charge symbolique sur le plan géopolitique.

"Il s’agit là d’un exemple très clair de la pertinence et de l’importance croissantes de la coordination entre les grandes puissances au sein du système international actuel, en particulier entre des pays majeurs comme les États-Unis, la Chine et la Russie," selon Zhang Xin, directeur adjoint du Centre d’études russes de l’Université normale de Chine orientale.

Selon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, la visite de Vladimir Poutine doit permettre de renforcer la “coopération stratégique” entre Pékin et Moscou.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, la Chine est devenue le principal partenaire économique de la Russie.

Officiellement, la visite du président russe en Chine coïncide avec le 25e anniversaire d’un traité de bon voisinage d’amitié entre les deux pays.

Mais selon le Kremlin, ce voyage est aussi l’occasion de “partager des opinions sur les contacts” entre Pékin et Washington.

Alors que les États-Unis avaient jusqu'ici l’habitude de considérer la relation sino-russe comme "un rival malveillant des États-Unis" les commentaires de Trump et de son administration après la récente visite du président américain à Pékin suggèrent que cette perception "est en train de s’estomper," estime Zhang Xin.

Washington envisage désormais les liens entre Moscou et Pékin "sous un angle plus pragmatique."