Le président kenyan défend un centre de traitement d'Ebola face aux critiques

Le président kenyan a défendu mardi l'ouverture d'un centre de quarantaine dédié à la lutte contre Ebola destiné aux ressortissants américains. Une sortie qui intervient après qu'un tribunal a temporairement bloqué le projet suite aux violences entre les forces de sécurité et des manifestants.

Selon des responsables américains, le centre devait ouvrir la semaine dernière dans ce pays d'Afrique de l'Est afin de mettre en quarantaine les Américains arrivant de la République démocratique du Congo (RDC), qui est confrontée à une grave épidémie d'Ebola.

Le centre construit par les États-Unis à la base aérienne de Laikipia — à environ 200 kilomètres de la capitale, Nairobi — devait disposer de 50 lits d'isolement et être géré par du personnel médical américain.

Lundi, des manifestations ont éclaté près du site prévu à Nanyuki.

Selon les médias locaux, les manifestants ont bloqué les routes et allumé des feux, et les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes contre la foule.

« Je peux assurer au peuple kenyan que l’accord entre le gouvernement du Kenya et le gouvernement américain est dans l’intérêt de notre pays et de notre partenariat », a déclaré lundi le président William Ruto.

« Pourquoi quelqu’un voudrait-il politiser, mener une campagne politique négative sur une question aussi grave qu’une pandémie ? », a-t-il ajouté.

« Nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons ce que nous faisons. Les gens devraient donc se détendre. »

Aucun cas d’Ebola n’a été signalé au Kenya, mais l’Ouganda voisin a enregistré plusieurs infections, dont un décès.

Dans un message publié mardi sur X, M. Ruto a réaffirmé que « la santé et la sécurité des Kenyans restent notre priorité absolue ».

Cette installation n’était « ni unique ni exceptionnelle, mais s’inscrivait dans un système national de préparation plus large », a-t-il déclaré.

« Ce que fait le gouvernement américain, c’est travailler en partenariat avec nous pour renforcer nos capacités afin de garantir que, si jamais nous avions besoin d’une telle installation, celle-ci soit là pour servir la population du Kenya et nos amis, y compris les Américains », a-t-il déclaré lundi.

Les critiques se sont toutefois multipliées.

Le journal The Standard a cité un manifestant près du centre, qui a déclaré que cela « propagerait davantage la maladie au lieu de contribuer à la contenir ».

Un tribunal a temporairement suspendu l’ouverture la semaine dernière après que l’organisation de défense des droits Katiba Institute eut déposé une requête affirmant que le centre était mis en place de manière unilatérale et en secret.

Une audience est prévue mardi dans la journée.

Plus de 1 000 cas suspects d’Ebola ont été recensés en RDC depuis que l’épidémie a été déclarée le 15 mai, dont près de 250 décès, a indiqué jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.