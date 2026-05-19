Vladimir Poutine est arrivé en Chine pour rencontrer Xi Jinping

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi soir à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, moins d’une semaine après la visite du président américain Donald Trump en Chine.

Le Kremlin a rejeté tout lien entre le voyage de Donald Trump et celui de Vladimir Poutine.

Le séjour du président russe intervient alors que Pékin s'efforce de maintenir des relations stables avec les États-Unis tout en préservant des liens étroits avec la Russie.

Officiellement, la visite de Vladimir Poutine coïncide avec le 25e anniversaire d’un traité de bon voisinage et d’amitié entre la Russie et la Chine.

Mais selon le Kremlin, ce voyage est aussi l’occasion de “partager des opinions sur les contacts” entre Pékin et Washington.

Vladimir Poutine et Xi Jinping devraient “échanger leurs opinions sur les grandes questions internationales et régionales,” selon la présidence russe.

Leur rencontre doit permettre de renforcer la “coopération stratégique” entre Pékin et Moscou.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, et malgré les sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe au Kremlin, la Chine a maintenu ses relations commerciales avec la Russie, devenant son principal partenaire économique.