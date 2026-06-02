Serena Williams signe un retour retentissant à 44 ans

Le tennis mondial s’apprête à retrouver l’une de ses plus grandes légendes. À 44 ans, Serena Williams a officialisé lundi son retour à la compétition, quatre ans après une retraite qui semblait définitive à l’issue de l’US Open 2022.

La détentrice de 23 titres du Grand Chelem en simple a annoncé la nouvelle sur le réseau social X à travers une courte vidéo accompagnée du message : « Les bonnes nouvelles vont vite ». Un retour qui met fin aux nombreuses rumeurs apparues ces derniers jours.

L’Américaine effectuera sa rentrée sur les courts lors du tournoi du Queen’s, à Londres, disputé sur gazon. Invitée par les organisateurs, elle participera à l’épreuve du double aux côtés de la Canadienne Victoria Mboko, 19 ans, actuelle n°9 mondiale, l’un des grands espoirs du tennis féminin.

Mère de deux enfants, Serena Williams avait pourtant toujours écarté l’hypothèse d’un retour sur le circuit malgré sa réintégration au programme antidopage et son éligibilité à la compétition depuis le mois de février. Son annonce constitue donc une véritable surprise.

Reste désormais à savoir si ce retour se limitera au double ou s’il marque le prélude à une nouvelle aventure en simple. Le choix du gazon, à quelques semaines de Wimbledon, nourrit en effet les interrogations. Un éventuel objectif de 24e titre majeur permettrait à l’Américaine d’égaler le record historique de l’Australienne Margaret Court. Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a toutefois été faite concernant une participation en simple.