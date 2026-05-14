Trump et Xi : des promesses d’avenir malgré les tensions

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à son homologue chinois Xi Jinping que leurs pays auraient « un avenir fantastique ensemble », alors qu’ils entamaient à Pékin un sommet entre les deux superpuissances sur des questions épineuses telles que l’Iran, le commerce et Taïwan.

Couvrant son hôte d'éloges, Trump a déclaré à Xi que c'était « un honneur d'être son ami », tandis que le dirigeant chinois, sur un ton moins effusif, a déclaré que les deux parties « devaient être des partenaires et non des rivaux ». Xi avait accueilli Trump avec un tapis rouge dans le somptueux Grand Hall du Peuple, au son d'une fanfare militaire, d'une salve d'honneur et d'une foule d'écoliers sautant et scandant « bienvenue ! ». Ce voyage à Pékin est le premier d’un président américain depuis près d’une décennie, et cette réception grandiose masque une multitude de tensions commerciales et géopolitiques non résolues entre les deux pays. Xi s’est demandé si la Chine et les États-Unis pouvaient établir une coopération plutôt que de se diriger vers une confrontation, soulignant qu_’« une relation sino-américaine stable est une aubaine pour le monde »_. « La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation nuit aux deux », a déclaré Xi.

Ces dernières ont été nombreuses depuis la dernière visite de Trump en 2017, les deux pays ayant passé une grande partie de l’année 2025 enlisés dans une guerre commerciale vertigineuse et en désaccord sur de nombreuses questions mondiales majeures. Un nouvel élément s’ajoute à cette liste, la guerre en Iran, qui menace d’affaiblir la position de Trump dans les négociations, l’ayant déjà contraint à reporter son voyage prévu en mars. Le président américain a déclaré qu’il s’attendait à une « longue discussion » avec Xi au sujet de l’Iran, qui vend la majeure partie de son pétrole sanctionné par les États-Unis à la Chine, mais a insisté sur le fait qu’« il ne pense pas avoir besoin de l’aide de Pékin concernant l’Iran ».

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, connu tout au long de sa carrière pour être un farouche opposant à Pékin, a adopté un ton quelque peu différent. « Nous espérons les convaincre de jouer un rôle plus actif pour amener l’Iran à renoncer à ce qu’il fait actuellement et à ce qu’il tente de faire actuellement dans le golfe Persique », a déclaré M. Rubio à la chaîne Fox News lors d’une interview diffusée mercredi.

Commerce et droits de douane

En tête de la liste des priorités de Trump pour le sommet figureront les accords commerciaux sur l’agriculture, l’aéronautique et d’autres sujets. Des hommes d’affaires de premier plan de la délégation du dirigeant américain, dont Jensen Huang de Nvidia et Elon Musk de Tesla, se trouvaient jeudi sur les marches du Grand Hall du Peuple pour la cérémonie d’accueil. Musk a déclaré aux journalistes après coup que la rencontre avait été « merveilleuse », tandis que Huang a qualifié les deux présidents d’« incroyables ». À bord d’Air Force One, en route vers Pékin, Trump s’est engagé sur les réseaux sociaux à pousser Xi à « ouvrir » la Chine aux entreprises américaines « afin que ces personnes brillantes puissent faire des merveilles ».

La guerre commerciale qui couve depuis longtemps entre les deux pays figurera également en tête de l’ordre du jour, après que les droits de douane généralisés imposés par Trump l’année dernière ont déclenché des mesures de rétorsion dépassant les 100 %. Trump et Xi devraient discuter de la prolongation d’une trêve tarifaire d’un an, conclue par les deux dirigeants lors de leur dernière rencontre en Corée du Sud en octobre, bien qu’un accord soit loin d’être certain. Concernant Taïwan, autre sujet qui a empoisonné les relations, Trump a déclaré lundi qu’il s’entretiendrait avec Xi au sujet des ventes d’armes américaines à cette démocratie autonome revendiquée par la Chine. Cela marquerait une rupture avec la position historique des États-Unis, qui ont toujours insisté sur le fait qu’ils ne consulteraient pas Pékin au sujet de leur soutien à l’île, et cette question sera suivie de près par Taipei et les alliés américains dans la région.

Les contrôles chinois sur les exportations de terres rares et la rivalité en matière d’intelligence artificielle font partie des autres sujets qui devraient être abordés par les deux chefs d’État. Trump sera invité à un banquet d'État en soirée avec Xi, et visitera également le Temple du Ciel, site historique classé au patrimoine mondial où les empereurs chinois priaient autrefois pour de bonnes récoltes. Les deux parties chercheront à tirer le maximum de ce sommet, tout en stabilisant une relation bilatérale souvent tendue qui a des implications mondiales. Trump espère également repartir avec une date ferme pour une visite de Xi aux États-Unis plus tard en 2026, afin de prouver sa bonne entente avec son homologue chinois.