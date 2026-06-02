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Le nouveau président du Bénin se rend au Nigeria pour des entretiens bilatéraux

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By Ali Bamba

Bénin

Le président Bola Tinubu du Nigéria a reçu son homologue du Bénin, Romuald Wadagni, à Lagos.

Dans un message publié sur son compte officiel X, le porte-parole du chef de l'état nigérian évoque « une visite privée ».

Ce déplacement intervient quelques semaines après la prestation de serment officielle du successeur de Patrice Talon à la tête du Bénin.

Après ce voyage, Romuald Wadagni est attendu au Niger et au Burkina Faso, dès ce mardi 2 juin, dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest.

Les relations s'avèrent froides entre Cotonou et es deux voisins depuis les putschs militaires qui ont porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahamane Tiani.

Le nouveau président béninois leur avait tendu une première perche de contact en invitant les trois pays de l'Alliance des États du Sahel à son investiture, le 24 mai.

Selon certains diplomates, il s'agit pour le Bénin de dissiper ces malentendus.

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