RDC : l’aéroport de Bunia rouvre malgré l’épidémie d’Ebola

Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé la réouverture de l’aéroport de Bunia, principal point d’accès aérien de la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola qui touche actuellement l’est du pays.

L’infrastructure était fermée depuis le 23 mai aux vols commerciaux dans le cadre des mesures de prévention mises en place pour limiter la propagation du virus. Durant cette période, seuls les avions humanitaires et médicaux étaient autorisés à atterrir ou à décoller.

Selon le gouvernement, cette suspension temporaire a permis de renforcer les dispositifs sanitaires destinés à protéger les voyageurs et les personnels aéroportuaires. Le ministère des Transports a indiqué qu’une évaluation des mécanismes de surveillance et de contrôle avait été réalisée avant de donner son feu vert à une reprise progressive des activités.

Les autorités estiment désormais que les conditions sont réunies pour permettre une réouverture graduelle et sécurisée de l’aéroport.

Cette décision intervient alors que la RDC continue de faire face à une importante flambée d’Ebola. D’après les données communiquées par les autorités sanitaires et les organismes régionaux de santé, l’épidémie a déjà provoqué plusieurs centaines de décès en RDC et dans l’Ouganda voisin.

L’Ituri reste la région la plus affectée par cette nouvelle vague de contaminations. Les autorités congolaises, appuyées par l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF et plusieurs partenaires internationaux, poursuivent leurs efforts pour renforcer la surveillance sanitaire, accélérer le dépistage des cas suspects et limiter la propagation du virus.

La réouverture de l’aéroport de Bunia constitue un enjeu important pour l’acheminement des personnes et des marchandises, mais aussi pour la poursuite des opérations humanitaires dans cette région confrontée à la fois à une crise sanitaire et à une situation sécuritaire fragile.