Commerce, Iran, tensions : Donald Trump attendu en Chine

Le président américain Donald Trump doit se rendre à Pékin du 13 au 15 mai pour des discussions de haut niveau avec le président chinois Xi Jinping, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les échanges devraient porter principalement sur le commerce, l’Iran et les questions de sécurité régionale.

Il s’agirait de la première visite d’un président américain en Chine depuis 2017. Donald Trump devrait notamment pousser Pékin à revoir ses positions sur l’Iran, dont la Chine reste un important acheteur de pétrole, tout en cherchant à apaiser les tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Initialement prévue plus tôt dans l’année, la visite avait été reportée en raison du conflit impliquant l’Iran.

Malgré des désaccords persistants sur Taïwan, les droits de douane et le Moyen-Orient, la Maison Blanche indique que ce déplacement combinera diplomatie et symboles, avec notamment un dîner d’État et une visite du Temple du Ciel à Pékin.

Les autorités américaines espèrent obtenir de « bons accords » pour les États-Unis et relancer un dialogue direct avec la Chine, considérée comme un rival stratégique majeur.