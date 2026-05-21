Chine : le traitement différentiel de Xi Jinping entre Trump et Poutine

Le dirigeant chinois Xi Jinping a successivement tenu des sommets successivement avec le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine à Pékin.

Si l’accueil place Tiananmen a été le même pour les deux chefs d'État, la Chine a plutôt cherché à stabiliser ses relations avec les États-Unis, tandis que le voyage de Poutine a servi à approfondir son partenariat stratégique avec la Russie.

« Je pense que la principale différence entre la rencontre de Trump avec Xi et celle de Poutine avec Xi réside dans le fait qu’il y a, selon moi, davantage d’affinités entre Poutine et Xi, tandis que les relations entre Xi et Trump sont, je crois, empreintes de plus de courtoisie. », a indiqué Claus Soong, analyste à l’Institut Mercator pour les études chinoises (MERICS).

Lors de leurs visites consécutives à Pékin, Trump et Poutine ont tous deux qualifié Xi d’ami et promis de collaborer avec son gouvernement. Mais les deux sommets ont délivré des messages nettement différents.

« En ce qui concerne les différences substantielles, je pense que c’est beaucoup plus clair, n’est-ce pas ? On voit bien que la Chine et la Russie sont parvenues à davantage d’accords, n’est-ce pas ? Et entre la Chine et les États-Unis, quels sont les accords ? C’est même une question qui se pose – on ne voit pas cela clairement. », a expliqué Claus Soong, analyste à l’Institut Mercator pour les études chinoises (MERICS).

Xi et Poutine ont assisté à la signature de plus de 40 accords de coopération couvrant des domaines tels que le commerce, la technologie et les échanges médiatiques. Trump et Xi, en revanche, n’ont signé aucune déclaration commune ni assisté à la signature d’accords lors de cette visite. Ce n’est qu’après le départ du président américain de Pékin que les deux pays ont annoncé plusieurs accords.

« La Chine se trouve au milieu, elle entretient ces relations de longue date. Elle peut développer une stabilité stratégique, une stabilité constructive avec les États-Unis, tout en développant un nouveau partenariat, en renforçant son partenariat, avec la Russie. Mais on ne voit pas ici, en fin de compte, que la Russie et les États-Unis ont plus de points communs. Je pense donc que cette rencontre rehausse le président Xi et la Chine en tant que grande puissance. », a analyséClaus Soong.

Au cours des six derniers mois, Pékin a accueilli un nombre inhabituellement élevé de dirigeants mondiaux, dont plusieurs chefs d'État de pays de l'UE. Les analystes estiment que le système de gouvernance mondiale est en train de passer d'un ordre dominé par les États-Unis à un ordre multipolaire, dans lequel la Chine occupe de plus en plus une position centrale.