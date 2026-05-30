Coupe du monde 2026 : l'Iran bat la Gambie 3-1 en amical

L'Iran a battu la Gambie 3-1 lors d'un match amical disputé vendredi en Turquie, dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'équipe iranienne disputera ses rencontres de phase de groupes sur le sol américain, mais son camp de base a été déplacé à Tijuana, juste au sud de San Diego, en Californie. Cette décision, annoncée récemment par la fédération iranienne de football a été officialisée lundi avec la publication des camps de base des 48 équipes participantes.

Ce changement intervient dans un contexte marqué par des tensions internationales liées à la guerre en Iran, déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février dernier. Dans ce climat, la sélection iranienne doit affronter la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Inglewood (Californie), la Belgique six jours plus tard, puis l'Égypte le 26 juin à Seattle. La fédération iranienne a indiqué que ce déplacement vers le Mexique vise notamment à faciliter les formalités de visa et l'entrée de l'équipe sur le territoire.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum aurait confirmé l'accord pour accueillir la sélection iranienne à Tijuana. Par ailleurs, la FIFA a publié la liste officielle des camps de base, utilisés par les équipes pour leurs entraînements avant et après les rencontres.

Dans ce contexte sensible, marqué par des préoccupations sécuritaires et des sanctions américaines contre l'Iran, le département d'État américain indique que la sélection iranienne sera la bienvenue pour participer à cette compétition.