Mondial 2026 : la FIFA inaugure son centre international de diffusion du tournoi

La FIFA a officiellement inauguré lundi son Centre international de diffusion à Dallas, dévoilant l’installation qui servira de centre de diffusion et de technologie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. L’installation abritera également les opérations technologiques de la FIFA liées au football, notamment les revues VAR (arbitre assistant vidéo), la gestion des écrans dans les stades et le contrôle qualité des graphismes et des rediffusions.

« Six milliards de personnes à travers le monde vont regarder la Coupe du monde, vont s’impliquer dans la Coupe du monde. Et elles peuvent le faire grâce à vous tous. Vous êtes donc ici, dans ce centre international de diffusion (IBC), exactement au cœur, à l’épicentre de cette vague qui va partir d’ici et qui, à son tour, après avoir conquis ce lieu, conquerra le monde avec le football, ou le soccer, ou appelez-le comme vous voulez, pourvu que vous puissiez transmettre ce bonheur et cette joie à tout le monde. », a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA.

Les participants ont également pu découvrir « Spot », un chien robotique qui, selon les responsables de la FIFA, contribuera à assurer la sécurité des installations tout au long du tournoi.

« C'est véritablement le centre névralgique de la Coupe du monde, n'est-ce pas ? Sans cette installation, rien ne serait diffusé dans le monde. L'événement se limiterait alors au stade. Et ce n'est pas seulement un centre de diffusion, c'est un centre technologique dédié au football. C'est ici que se déroule notre opération VAR. Tous nos écrans de stade pendant les matchs en direct sont gérés d’ici, ce qui nous permet d’assurer la cohérence dans l’utilisation des rediffusions, des graphiques et de tout le reste, et d’exercer un contrôle qualité. », a indiqué Heimo Schirgi, directeur des opérations événementielles de la FIFA .

Selon le président de la FIFA, le centre jouera un rôle clé pour faire découvrir le tournoi aux fans du monde entier.