Donald Trump et Xi Jinping marquent une trêve dans la guerre commerciale

Après une rencontre de haut niveau à Busan, en Corée du Sud, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu d’un allègement des tensions commerciales entre leurs deux pays. Une trêve bienvenue après plusieurs mois de crispations et de mesures tarifaires réciproques.

À son retour à Washington, Donald Trump s’est félicité du résultat de cet entretien, le qualifiant de «succès exceptionnel ». Le président américain a annoncé une réduction des droits de douane imposés à la Chine, ramenés de 20 % à 10 %, dans le cadre de sanctions décidées en début d’année pour punir Pékin d’avoir vendu des produits chimiques utilisés dans la fabrication du fentanyl aux États-Unis. Ce geste abaisse le taux combiné des droits de douane à 47 %.

En contrepartie, la Chine a accepté d’autoriser de nouveau l’exportation de ses précieux éléments de terres rares, essentiels à l’industrie technologique, et de reprendre l’achat de soja américain, un geste salué par la Maison-Blanche comme un signe de bonne volonté.

« Je pense que c’était une réunion extraordinaire. Le président Xi est un grand dirigeant, à la tête d’un pays très puissant, la Chine. Nous avons pris, je crois, un ensemble de décisions remarquables. Sur une échelle de zéro à dix, je dirais que c’était un douze », a déclaré Donald Trump.

Au-delà des annonces immédiates, les deux dirigeants ont également abordé la question des semi-conducteurs, un sujet stratégique dans la rivalité technologique entre les deux puissances. M. Trump a mentionné que l’entreprise américaine Nvidia était déjà en pourparlers avec des responsables chinois pour faciliter certaines exportations de puces avancées.

Le président américain a par ailleurs indiqué qu’il se rendrait en Chine en avril prochain et qu’il avait invité Xi Jinping à effectuer une visite officielle aux États-Unis « quelque temps après ».

Malgré ce ton d’apaisement, les observateurs restent prudents. La relation sino-américaine demeure marquée par la compétition pour le leadership mondial, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la transition énergétique et de la sécurité économique. Cette trêve, si elle se confirme, ne constitue peut-être qu’une pause dans une rivalité appelée à durer.