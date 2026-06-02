Le Ghana et le Royaume-Uni scellent un partenariat économique de 215 millions de livres

Le Ghana et le Royaume-Uni ont signé, le 1er juin à Londres, un accord de partenariat économique destiné à soutenir la création d’emplois, l’industrialisation et l’investissement privé dans plusieurs secteurs stratégiques.

Paraphé en marge du sommet d’investissement Ghana–Royaume-Uni, le « UK–Ghana Growth Partnership » constitue la feuille de route de la coopération économique bilatérale pour la période 2026-2028.

D’un montant pouvant atteindre 215 millions de livres sterling, le dispositif cible quatre domaines prioritaires : l’attraction des investissements privés, la facilitation des échanges commerciaux, le développement industriel et le renforcement des capacités humaines.

La principale opération annoncée concerne le projet de dock flottant de Takoradi, soutenu à hauteur de 101 millions de livres. Présenté comme la première installation commerciale de réparation navale et de mise en cale sèche à grande échelle du golfe de Guinée, le projet devrait générer jusqu’à 430 emplois directs et renforcer le positionnement du Ghana sur les activités maritimes et logistiques régionales. Selon les autorités ghanéennes, l’initiative se distingue également par le recours envisagé à l’épargne institutionnelle nationale, notamment aux fonds de pension, pour le financement d’infrastructures.

L’accord comprend par ailleurs un volet environnemental significatif. Un fonds de reforestation doté de 85 millions de livres sera mis en place, tandis qu’un investissement complémentaire de 9 millions de livres financera des programmes de restauration forestière dans la région de l’Oti. Les deux partenaires mettent en avant le potentiel de ces projets en matière d’emplois locaux et de résilience climatique.

Dans le secteur de l’innovation, une enveloppe de 6 millions de livres est destinée à accompagner la mise en œuvre de la stratégie ghanéenne en matière d’intelligence artificielle et à renforcer la coopération scientifique et technologique entre établissements d’enseignement supérieur. Le domaine de la santé bénéficiera pour sa part d’un programme de 4 millions de livres consacré à la formation spécialisée d’ingénieurs biomédicaux et d’ingénieurs cliniques.

À cette coopération sectorielle s’ajoute un volet consacré à l’enseignement supérieur, avec l’adoption de nouvelles orientations destinées à faciliter l’accès des étudiants ghanéens à des programmes internationaux et à renforcer les partenariats académiques transnationaux.

Lors de son intervention devant les investisseurs, le président John Dramani Mahama a défendu les progrès enregistrés par l’économie ghanéenne depuis le retour de son administration aux affaires. Il a notamment souligné la baisse de l’inflation, ramenée de 23,8 % en décembre 2024 à 3,4 % en avril 2026, ainsi que l’augmentation des réserves internationales, passées d’environ 8,9 à 13,8 milliards de dollars.

Le chef de l’État a également mis en avant une croissance économique proche de 6 % en 2025, un produit intérieur brut désormais supérieur à 114 milliards de dollars et une amélioration de la stabilité monétaire, marquée par l’appréciation du cedi et un assouplissement des conditions financières. Selon Accra, ces évolutions contribuent à restaurer la confiance des investisseurs et à renforcer l’attractivité du pays comme destination de long terme en Afrique de l’Ouest.

À travers ce partenariat, Londres et Accra entendent ainsi approfondir leur coopération économique autour d’investissements productifs, de la transition écologique et du développement des compétences, dans un contexte de concurrence accrue pour les capitaux internationaux sur le continent africain.