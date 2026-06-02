États-Unis : Washington prévoit de réduire fortement les services de visas en Afrique

L’administration américaine envisage une importante réorganisation de son réseau consulaire en Afrique.

Selon plusieurs responsables américains et un document interne du département d’État, le nombre d’ambassades et de consulats habilités à traiter les demandes de visas devrait passer d’une cinquantaine de sites actuellement à seulement 20 centres régionaux.

La mesure pourrait entrer en vigueur dès le mois de juin, même si aucun calendrier définitif n’a encore été officiellement annoncé.

Cette réforme s’inscrit dans le cadre du durcissement de la politique migratoire voulu par le président Donald Trump. L’objectif affiché est de renforcer le contrôle des demandes de visas, de réduire les risques de dépassement de séjour sur le territoire américain et d’optimiser les ressources diplomatiques.

Des centres régionaux pour tout le continent

Le nouveau dispositif prévoit la centralisation du traitement des demandes de visas dans vingt « hubs » régionaux répartis à travers l’Afrique. Les ressortissants des pays ne disposant pas de centre de traitement devront se rendre dans un autre État pour effectuer leurs démarches administratives et leurs entretiens consulaires.

Selon les informations disponibles, les villes retenues sont Abidjan, Accra, Addis-Abeba, Le Cap, Dakar, Dar es-Salaam, Djibouti, Johannesburg, Kampala, Kigali, Kinshasa, Lagos, Lomé, Luanda, Malabo, Monrovia, Nairobi, Port-Louis, Praia et Yaoundé.

Des démarches plus complexes pour les demandeurs

Cette nouvelle organisation pourrait compliquer l’accès aux visas pour de nombreux Africains. Les candidats vivant dans des pays non retenus devront désormais supporter des frais de déplacement supplémentaires et parfois traverser plusieurs frontières pour accomplir leurs formalités.

Les ambassades et consulats qui perdront leurs services de visas ne fermeront pas pour autant. Ils continueront à assurer l’assistance aux citoyens américains, à gérer les situations d’urgence ainsi que certaines demandes de visas diplomatiques.

Une réorganisation mondiale des services consulaires

Cette décision intervient alors que le département d’État mène une révision plus large de son dispositif diplomatique à travers le monde. Washington affirme vouloir adapter ses moyens aux priorités stratégiques et sécuritaires des États-Unis.

Les autorités américaines soulignent que les procédures de délivrance des visas doivent continuer à garantir un niveau élevé de contrôle tout en répondant aux intérêts nationaux du pays.

Si elle est mise en œuvre, cette réforme marquera l’un des plus importants changements dans l’organisation des services consulaires américains en Afrique depuis plusieurs décennies.