Trump en Chine : une visite qui suscite des espoirs d'apaisement à l'international

Des chefs d'entreprise, des universitaires et des responsables internationaux ont exprimé l'espoir que la visite d'État du président américain Donald Trump en Chine contribuera à stabiliser les relations sino-américaines et à renforcer la coopération entre les deux plus grandes économies mondiales, dans un contexte d'incertitude croissante à l'échelle mondiale.

À l'invitation du président chinois Xi Jinping, Trump effectuera une visite d'État en Chine du 13 au 15 mai.

Les deux présidents se sont rencontrés pour la première fois en 2017, une année marquée par un échange de visites d'État qui a donné le ton à leurs interactions. Xi et Trump se sont rencontrés pour la dernière fois en octobre 2025 à Busan, en République de Corée.

Au fil des ans, la diplomatie au sommet a joué un rôle clé dans l'orientation des relations sino-américaines et le maintien de la stabilité malgré l’évolution de la situation mondiale. Depuis la réélection de Trump, Xi s’est entretenu avec lui par téléphone à cinq reprises, maintenant ainsi la communication sur les relations bilatérales et les questions internationales.

Selon des analystes et des représentants du monde des affaires, une communication et une coopération plus étroites entre la Chine et les États-Unis profiteraient non seulement aux deux pays, mais aussi à l’économie mondiale dans son ensemble.

« Honnêtement, les plus grands partenaires commerciaux au monde sont la Chine et les États-Unis, et le fait est que nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous devons travailler ensemble d'une manière ou d'une autre, en partenariat, de façon honnête et, je pense, directe, afin de pouvoir continuer à développer nos économies et à apporter une certaine prospérité au monde, mais aussi en particulier à nos pays », a déclaré John E. Drew, président de l'Association des World Trade Centers.

Anthony Moretti, chef de département et professeur associé à la School of Communication and Media de l’université Robert Morris en Pennsylvanie, a déclaré que la communauté internationale attendait un résultat positif de cette visite à venir dans un contexte d’instabilité mondiale.

« Il ne fait aucun doute que chaque fois que le président américain et le président chinois se rencontrent, c’est une bonne nouvelle. Nous, la communauté internationale, avons besoin de plus de moments comme celui-ci. La raison pour laquelle je pense que c’est particulièrement important aujourd’hui renvoie à nouveau à cette idée selon laquelle les États-Unis ont vraiment créé une situation internationale très instable. À l’heure actuelle, le monde attend une visite couronnée de succès et le président Trump peut être sûr d’y parvenir s’il le souhaite », a déclaré M. Moretti.

Jim Sutter, directeur général du Conseil américain pour l’exportation du soja, a déclaré avoir constaté une volonté sincère, tant de la part des gouvernements que des entreprises, d’améliorer les relations bilatérales.

« Je veux dire, je perçois simplement un désir réel et sincère de voir s’améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau des entreprises. Je pense qu’il y a cette prise de conscience que nous sommes meilleurs ensemble, c’est en quelque sorte une expression que nous aimons utiliser. Mais je pense que c’est tout à fait approprié dans ce cas : si nous pouvons travailler ensemble, en reconnaissant qu’il y aura des divergences, mais si nous pouvons travailler ensemble, nous nous en porterons tous mieux. Et je crois sincèrement que le monde entier s’en porterait mieux », a déclaré M. Sutter.

Des observateurs internationaux ont également exprimé l’espoir qu’un dialogue et une coopération renforcés entre la Chine et les États-Unis puissent apporter davantage de stabilité et de certitude à l’économie mondiale.

« J’apprécie sincèrement les efforts déployés par les deux gouvernements pour régler leurs différends par le dialogue, et nous les encourageons à poursuivre sur cette voie afin de résoudre les divergences qui pourraient subsister. Les États-Unis et la Chine sont deux des principales puissances économiques mondiales. Et toute manière dont ils pourraient régler leurs divergences en matière de politiques économiques serait bénéfique pour le monde dans son ensemble », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, lors du point presse régulier de lundi au siège de l’ONU à New York.

Jasper Roctus, chercheur associé senior à l’Institut royal des relations internationales de Bruxelles, a déclaré que l’interdépendance économique croissante avait rendu la coopération de plus en plus importante dans le monde d’aujourd’hui.

« Je pense donc que c’est une très bonne chose. Nous vivons aujourd’hui dans un monde où la plupart des pays sont interconnectés sur le plan économique. Cela signifie que le coût d’un conflit, même économique, est bien plus élevé qu’auparavant. Ainsi, le fait que nous continuions à nous rencontrer malgré certains désaccords est également lié à cette interconnexion, et nous devons en prendre conscience », a déclaré M. Roctus.

Sizo Nkala, chercheur au Centre d’études Afrique-Chine de l’université de Johannesburg, a déclaré que les pays du Sud suivaient de près cette rencontre.

« [La rencontre] entre le président Xi Jinping et le président Donald Trump est très importante car, d’une part, elle démontre que les deux dirigeants prennent au sérieux les relations entre les États-Unis et la Chine et qu’ils s’engagent à faire en sorte que celles-ci fonctionnent non seulement pour leurs pays respectifs, mais aussi pour le monde dans son ensemble. Du point de vue du Sud, la Chine et les États-Unis sont les piliers de l’économie mondiale. Ils contrôlent plus de 40 % du PIB mondial et les décisions qu’ils prennent ont de graves répercussions sur des pays comme l’Afrique du Sud et, plus largement, sur le Sud. Ils suivront donc ces discussions de près et espéreront une issue positive », a déclaré M. Nkala.