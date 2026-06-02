Grèce : un tournoi de footbball réunit des migrants et des populations locales

A Athènes, des migrants et des joueurs grecs amateurs s’affrontent au football dans des quartiers de la capitale.

Fondé par l’Ivoirien Moussa Sangare il y a trois ans, le tournoi Kypseli Mundial a pour objectif initial d' utiliser le football pour lutter contre la peur et la méfiance envers les migrants en Grèce.

« L'objectif de ce festival est de promouvoir l'inclusion par le sport. Nous essayons donc de rassembler différentes communautés du monde entier qui vivent en Grèce afin de donner de la visibilité à nos joueurs, mais aussi de montrer que ces communautés sont présentes ici en Grèce, que nous sommes unis et que nous souhaitons promouvoir la diversité et la culture. », a déclaré Moussa Sangare, cofondateur de Kypseli Mundial .

Cette année le tournoi a eu une saveur particulière alors que nombreux joueurs migrants se préparaient à l’entrée en vigueur, en juin, des règles européennes plus strictes en matière d’immigration et d’asile.

Le tournoi a constitué une distraction réjouissante permettant aux migrants et aux réfugiés de célébrer le football et l’identité.

Autre hasard du calendrier,à quelques jours de la coupe du monde de la fifa 22026, ce tournoi a vu des joueurs de nationalités variées s’affronter : des joueurs alabanais, afghans, camerounais, guinéens, maliens, nigérians et soudanais ont tapé la balle contre des joueurs grecs.

« Ce qui est important, c’est que toutes les équipes ont en quelque sorte l’état d’esprit d’enfants qui s’amusent vraiment. C’est très beau, car tout le monde ici — il y a de la joie, il y a du bonheur, et je pense que c’est ce qu’un événement comme celui-ci vise à offrir. », s'est réjouie Chara Vogiatzidaki, arbitre de football.

Dans le quartier densément peuplé de Kypseli,près de l’Académie de Platon, les supporters agitaient des drapeaux congolais et ivoiriens tandis que des bénévoles animaient des cours de percussions en plein air à proximité.

« Pour nous, venir jouer ici est un vrai plaisir. Nous ne sommes pas des professionnelles, mais nous aimons participer à tout ce que la Grèce nous offre comme opportunité : jouer. », a indiquéAmélie Nguedia, capitaine de l’équipe féminine des Femmes Dynamiques de la CDG.

La Grèce est en première ligne face à l’afflux de migrants entrant illégalement dans l’Union européenne et a été le théâtre de la crise des réfugiés de 2015. Alors que le nombre de passages illégaux de la frontière vers la Grèce a diminué au cours de la dernière décennie, le sentiment anti-immigration s’est accru, tandis que le gouvernement renforce les contrôles aux frontières et s’engage à augmenter les expulsions.