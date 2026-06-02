Ukraine : la Russie ouvre la porte à un arrêt des combats

La Russie a déclaré qu’une cessation immédiate des combats en Ukraine serait possible si les forces ukrainiennes se retiraient des territoires revendiqués par Moscou. Cette position a été réaffirmée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point presse tenu mardi.

Selon lui, la fin du conflit dépendrait principalement d’une décision des autorités ukrainiennes. Moscou estime que les hostilités pourraient cesser rapidement si le président Volodymyr Zelensky ordonnait le retrait de ses troupes des zones que la Russie considère comme faisant partie de son territoire.

Cette déclaration intervient dans un contexte de forte intensification des combats. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a mené une importante série de frappes contre plusieurs villes ukrainiennes. Des infrastructures énergétiques ont notamment été touchées à Kiev, tandis que des bâtiments résidentiels ont été endommagés dans d’autres régions du pays.

Face à ces attaques, le président ukrainien a renouvelé ses demandes d’assistance militaire auprès de ses partenaires occidentaux, notamment pour renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine.

De son côté, Moscou justifie la poursuite de son offensive par l’absence d’accord sur les conditions de négociation et par les opérations militaires menées par l’armée ukrainienne dans les zones frontalières et les territoires occupés.

Malgré l’impasse actuelle sur le terrain, la Russie affirme maintenir des contacts diplomatiques avec les États-Unis sur les questions de sécurité et l’évolution du conflit. Ces échanges interviennent alors que Washington poursuit ses discussions sur l’aide militaire destinée à l’Ukraine.

Plus de quatre ans après le début de l’invasion russe, les perspectives d’un règlement négocié demeurent incertaines, chaque camp restant attaché à des positions difficilement conciliables.