Mondial 2026 : qui sont les sélectionneurs des dix équipes africaines qualifiées ?

L’Afrique comptera dix représentants au Mondial 2026 : Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Égypte, Algérie, Ghana, Tunisie, Afrique du Sud, Cap-Vert et RDC. Cette édition met aussi en lumière les choix des fédérations : plusieurs ont misé sur des entraîneurs africains, tandis que d’autres privilégient l’expérience internationale.

Maroc : Mohamed Ouahbi, Marocain-Belge

Nommé en mars 2026 en remplacement de Walid Regragui, Mohamed Ouahbi arrive avec un profil de formateur. Il avait notamment dirigé les U20 marocains avant de prendre les commandes des Lions de l’Atlas. Sa mission : maintenir le Maroc au plus haut niveau après la demi-finale historique de 2022.

Sénégal : Pape Thiaw, Sénégalais

Ancien international sénégalais, Pape Thiaw a déjà marqué l’histoire en remportant le CHAN 2022 avec la sélection locale du Sénégal. Il hérite d’un groupe ambitieux, emmené par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Nicolas Jackson.

Côte d’Ivoire : Emerse Faé, Ivoirien-Français

Emerse Faé est l’un des grands noms du coaching africain actuel. Appelé en pleine CAN 2024, il a mené la Côte d’Ivoire au titre continental avant d’être confirmé comme sélectionneur.

Égypte : Hossam Hassan, Égyptien

Légende du football égyptien et meilleur buteur historique des Pharaons, Hossam Hassan dirige désormais la sélection nationale. Comme entraîneur, il a notamment dirigé Zamalek, Al-Masry, Pyramids et Al-Ittihad Alexandrie.

Algérie : Vladimir Petkovic, Bosno-Suisse

Ancien sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic a conduit la Nati jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2020 après une victoire contre la France. En club, il a remporté la Coupe d’Italie avec la Lazio en 2013.

Ghana : Carlos Queiroz, Portugais

Le Ghana a choisi l’expérience avec Carlos Queiroz, nommé en avril 2026. Ancien sélectionneur du Portugal, de l’Iran, de l’Égypte et de la Colombie, il a aussi dirigé le Real Madrid et travaillé comme adjoint à Manchester United. Il a remporté deux Coupes du monde U20 avec le Portugal.

Tunisie : Sabri Lamouchi, Franco-Tunisien

Sabri Lamouchi a été nommé sélectionneur de la Tunisie en janvier 2026. Il a déjà dirigé la Côte d’Ivoire au Mondial 2014, ainsi que Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City et plusieurs clubs du Golfe.

Afrique du Sud : Hugo Broos, Belge

Hugo Broos possède l’un des plus beaux palmarès du groupe. Il a remporté la CAN 2017 avec le Cameroun et terminé troisième de la CAN 2023 avec l’Afrique du Sud. En club, il a aussi été champion de Belgique avec Club Bruges et Anderlecht.

Cap-Vert : Bubista, Cap-Verdien

Pedro Leitão Brito, dit Bubista, est l’artisan de la première qualification historique du Cap-Vert pour une Coupe du monde. En poste depuis 2020, il avait déjà mené les Requins Bleus en quart de finale de la CAN 2023.

RDC : Sébastien Desabre, Français

Sébastien Desabre connaît parfaitement le football africain. Passé par l’ASEC Mimosas, Coton Sport, l’Espérance de Tunis, le Wydad, l’Ouganda et Pyramids FC, il a conduit la RDC à la quatrième place de la CAN 2023 avant de la ramener en Coupe du monde.