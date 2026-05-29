Mondial 2026 : un joueur de l'équipe haïtienne dans l'attente d'un visa US

Sur les 26 joueurs de l’équipe haïtienne de football participant à la Coupe du monde 2026, seul Pierre Woodensky reste dans l’attente d’un visa américain pur rejoindre le groupe en Floride.

Le milieu de terrain défensif joue pour le Violette AC à Port-au-Prince la capitale du pays, actuellement en proie à des troubles. On estime à 70% de la ville est assiégée par des gangs violents. Les 25 autres joueurs de l’équipe évoluent à l’étranger, dans des ligues situées notamment en Angleterre, en France, au Portugal, au Canada et aux États-Unis.

Les visas américains pour Pierre et près d’une douzaine d’autres responsables de la Fédération haïtienne de football n’ont pas encore été délivrés, l’administration du président américain Donald Trump continuant d’étendre les restrictions de voyage en provenance de pays tels qu’Haïti.

« Quoi qu’il en soit, la procédure est en cours. Il ne faut pas oublier qu’un visa est une faveur, mais il s’agit ici d’un athlète qui représentera son pays lors d’une compétition internationale. C’est pourquoi la fédération a pris ces mesures. Il faut reconnaître que la fédération bénéficie du soutien du gouvernement haïtien.», a déclaré Thecieux Jeanty, porte-parole de la Fédération haïtienne de football.

La Coupe du monde de cette année ne sera que la deuxième de l'histoire d'Haïti — la seule autre participation du pays à la plus grande compétition de football remonte à 1974.

Le porte-parole de la Fédération haïtienne de football, Thecieux Jeanty, a déclaré quetous les joueurs de l'équipe de la Coupe du monde de 1974, à l'exception d'un seul, vivaient et jouaient en Haïti à l'époque.

« La présence de Woodenky est hautement symbolique car Haïti est un pays en déclin. Nous savons que le pays traverse une crise sociopolitique majeure avec de graves problèmes de sécurité. La présence de Woodenky est un signe que le pays continue de vivre ; c’est un signe que le football existe toujours en Haïti. », a-t-il ajoutéé.

Il reste encore du temps pour régler la situation de Pierre. Haïti disputera deux matchs de préparation à la Coupe du monde, d’abord contre la Nouvelle-Zélande mardi, puis contre le Pérou le 5 juin, dans le sud de la Floride.

Haïti débutera la Coupe du monde le 13 juin.