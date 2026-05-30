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Arabie Saoudite : fin du hadj 2026 marqué par la guerre et une forte chaleur

Des pèlerins musulmans effectuent le tour d'adieu, appelé Tawaf al-Wada, autour de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, 29 mai 2026. (Photo AP/Altaf Qadri)   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Arabie Saoudite

Ce samedi marque la conclusion du pèlerinage du Hadj à La Mecque, en Arabie saoudite, où des fidèles musulmans ont accompli le traditionnel tour de la Kaaba, l'emblématique sanctuaire cubique noir.

Plus d'un million et demi de croyants ont bravé cette année des chaleurs extrêmes, parfois supérieures à 40 °C, pour accomplir ce rite fondamental de l'islam. Cinquième pilier de la foi musulmane, le Hadj constitue un devoir religieux que chaque croyant en bonne santé et disposant des moyens nécessaires doit accomplir au moins une fois dans sa vie.

Ce périple de plusieurs jours représente bien plus qu'un simple voyage : c'est une expérience spirituelle intense, propice au recueillement et à la quête du pardon divin.

Cette édition s'est déroulée dans un climat géopolitique tendu, marqué par un cessez-le-feu précaire entre Washington et Téhéran, à la suite d'affrontements qui avaient ébranlé une partie de la région au début de la saison du pèlerinage.

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