Mali : l'opposition appelle la population au réveil face à la crise sécuritaire

Depuis deux mois, Bamako, la capitale malienne fait face à une pénurie accrue de produits pétroliers. Dans ce contexte, des figures de l'opposition, parfois en exil, ont dénoncé une dérive autoritaire du régime militaire, alors que la menace djihadiste ne faiblit pas.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux le 11 novembre, l'ancien ministre de la Justice Mamadou Ismaïla Konaté a demandé aux Maliens d'ouvrir les yeux face à un régime qui "ne protège pas la nation: il la confisque et la conduit au chaos."

L'ancien ministre de l'enseignement supérieur Mountaga Tall a quant à lui appelé "à la raison et à la responsabilité collective." Celui-ci a tout d'abord salué "la résilience admirable de nos compatriotes. Mais il faut aussi reconnaître qu’une interminable résilience peut se transformer en résignation, laquelle peut ouvrir la voie à la révolte qui peut conduire à la répression. Ayons pleinement conscience de ce risque et veillons à le conjurer."

Depuis plusieurs semaines, le Groupe de Soutien à l'islam et aux musulmans a orchestré un sevrage en coupant les voies d'approvisionnement en hydrocarbures du pays. Le mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda n'hésite pas à incendier des camions-citernes qui transportent du carburant.

Cette situation a des répercussions sur le plan social et économique. Elle a obligé le chef de la transition malienne, le général Assimi Goïta, à appeler à l'unité face à ce qu'il a qualifié de "péril terroriste." Son ministre des Affaires étrangères a toutefois temporisé en prétendant qu'il n'y avait pas de blocus de la capitale.

Ces dernières semaines, plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants qui le peuvent de quitter le Mali, provoquant des inquiétudes quant à l'ampleur de la crise sécuritaire traversée par le pays.

En juillet dernier, le chef de la junte militaire Assimi Goïta a promulgué une loi le maintenant au pouvoir jusqu'à 2030 au moins.