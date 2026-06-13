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Iran : l'Ayatollah Ali Khamenei sera enterré en juillet, selon la télévision d'État

Une femme brandit un drapeau iranien lors d'une manifestation pro-gouvernementale dans le centre-ville de Téhéran, en Iran, le lundi 8 juin 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Iran

L'ancien guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, qui a dirigé le pays pendant près de 37 ans avant d'être tué par des frappes aériennes israéliennes et américaines le 28 février, sera enterré le 9 juillet, a rapporté samedi la télévision d'État.

L'enterrement dans sa ville natale, la cité sainte de Mashhad, dans le nord-est du pays, initialement prévu en mars mais reporté en raison de la guerre, suivra trois jours de cérémonies funéraires dans la capitale, Téhéran, à partir du 4 juillet, et une autre dans la ville sainte de Qom le 7 juillet, a précisé la télévision d'État.

Le 4 juillet, date du début des funérailles nationales, coïncidera avec le jour de l'indépendance des États-Unis, qui célèbrent cette année leur 250e anniversaire.

Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, lui a succédé au poste de guide suprême au début du mois de mars, le troisième depuis la création de la république islamique en 1979.

Mojtaba Khamenei, blessé lors des frappes qui ont tué son père et de nombreux autres responsables, n'est pas apparu en public depuis sa nomination et ne communique que par des déclarations qui lui sont attribuées.

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