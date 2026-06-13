Ebola : l'Ouganda dénonce les restrictions « injustes » imposées aux voyageurs

L'Ouganda a critiqué les restrictions sur les voyages aériens imposées par des pays, dont les États-Unis, en raison de l'épidémie d'Ebola qui s'est propagée à la République démocratique du Congo voisine, les qualifiant d'"injustes".

La réponse du pays d'Afrique de l'Est à la dernière épidémie de fièvre hémorragique mortelle a été largement saluée par les responsables de la santé publique, avec seulement deux décès sur 19 cas confirmés depuis que l'alarme a été sonnée en RDC à la mi-mai.

Presque tous étaient des ressortissants congolais qui avaient franchi la frontière depuis leur pays d'origine, où plus de 676 cas ont été confirmés et 136 personnes sont décédées depuis le 15 mai.

"Aujourd'hui, le ministère ougandais de la santé, l'autorité de l'aviation civile, les ambassadeurs et les opérateurs aériens desservant l'Ouganda ont discuté des restrictions de voyage injustes imposées à l'Ouganda en raison de la situation actuelle d'Ebola", a déclaré Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère de la santé, sur X vendredi.

"Bien que nous soyons conscients de la nécessité d'être vigilants, les restrictions générales sapent la confiance dans les pays qui signalent ouvertement les épidémies, et ne sont pas proportionnelles au risque réel".

Outre les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis figurent parmi les pays qui ont imposé des interdictions d'entrée aux voyageurs en provenance de l'Ouganda, de la RDC et du Sud-Soudan voisin à la suite de l'épidémie.

Alors que le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la stratégie de Kampala lors d'une visite en Ouganda lundi, l'agence sanitaire des Nations unies a averti vendredi que l'épidémie s'étendait à de nouvelles régions de la RDC voisine.

Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique pour la souche d'Ebola Bundibugyo responsable de la dernière épidémie, la 17e à frapper ce vaste pays d'Afrique centrale.

La maladie, qui se transmet par contact étroit et par des fluides corporels infectés, a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.