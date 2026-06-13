Royaume-Uni : le chœur du Royal Opera célèbre le début du Mondial 2026 à Londres

Le Royaume-Uni a célébré l’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026 par une représentation publique à Londres le 11 juin, associant l’un des hymnes musicaux les plus célèbres du football au coup d’envoi du tournoi au Mexique. Devant Covent Garden, le ténor sud-coréen SeokJong Baek a retrouvé le Royal Opera Chorus pour une interprétation en plein air du « Nessun dorma » de Puccini. L’événement, organisé sur Davies Terrace, a attiré badauds et amateurs d’opéra en plein cœur de la capitale britannique, au moment où la plus grande Coupe du monde de l’histoire débutait. La prestation a mis en lumière le lien durable entre le football et la musique classique. Extrait de l’opéra Turandot de Puccini, « Nessun dorma » s’est imposé comme un thème indissociable des grandes compétitions de football lors de la Coupe du monde 1990 et demeure l’un des airs les plus reconnaissables du sport. Baek, réputé à l’international pour son interprétation du rôle de Calaf, a chanté aux côtés du chœur du Royal Opera House. L’événement s’inscrivait dans un programme plus large de célébrations autour de l’ouverture du tournoi élargi à 48 équipes, lancé à Mexico le 11 juin.