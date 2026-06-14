L'arbitre somalien Omar Artan percevra son salaire malgré son absence à la Coupe du Monde

La FIFA s’est engagée à verser l'intégralité des honoraires de l'arbitre somalien Omar Artan, qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis en raison d'une prétendue « association avec des membres présumés d'organisations terroristes », alors qu'il devait officier lors de la Coupe du monde.

Lundi, M. Artan a été interrogé pendant 11 heures par les services d'immigration américains à l'aéroport international de Miami avant d'apprendre qu'il ne serait pas autorisé à entrer sur le territoire, son passeport diplomatique et son visa américain à entrée unique ayant été rejetés.

Renvoyé en Turquie par avion, il a reçu l’aide de responsables de la FIFA à Istanbul avant d’embarquer sur un vol à destination de la Somalie.

Les arbitres ne connaissent pas le montant exact de la rémunération qu’ils recevront pour avoir officié lors de la Coupe du monde, celle-ci étant versée une fois le tournoi terminé.