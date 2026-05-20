Nigeria : l’armée annonce l’élimination de 175 djihadistes de l’ISWAP

Les forces armées nigérianes ont annoncé mardi l’élimination de trois nouveaux cadres de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), dans le cadre des opérations conjointes menées avec le Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) dans le Nord-Est du Nigeria.

Selon un communiqué du quartier général de la défense, signé par le major-général Samaila Uba, ces frappes ont permis de porter à 175 le nombre total de combattants jihadistes tués depuis le début de l’offensive. L’armée précise que plusieurs figures influentes de l’organisation ont été neutralisées ces derniers jours.

Parmi elles figure Abd-al Wahhab, présenté comme un haut responsable chargé de coordonner les attaques terroristes et les activités de propagande de l’ISWAP. Les autorités nigérianes annoncent également la mort d’Abu Musa al-Mangawi, identifié comme membre senior du mouvement jihadiste.

Abuja confirme en outre l’élimination d’Abu al-Muthanna al-Muhajir, considéré comme l’un des principaux artisans de la production médiatique de l’organisation et proche collaborateur d’Abu-Bilal al-Minuki, dont la mort avait déjà été annoncée précédemment. Selon l’armée, cette neutralisation porte un coup significatif à l’appareil de communication et d’influence du groupe affilié à l’État islamique.

Les opérations auraient également permis de détruire plusieurs infrastructures stratégiques de l’ISWAP, notamment des postes de contrôle, des dépôts d’armes, des plateformes logistiques ainsi que des réseaux de financement destinés à soutenir les activités insurgées dans la région.

Le commandement militaire nigérian affirme vouloir poursuivre cette campagne afin de « traquer et détruire ceux qui menacent la nation et la stabilité régionale ». Depuis plus d’une décennie, le Nord-Est du Nigeria demeure l’épicentre d’une insurrection jihadiste persistante, dans laquelle l’ISWAP s’est imposé comme la faction la plus active et la mieux structurée.