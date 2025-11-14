Bienvenue sur Africanews

Mali : record d'enlèvement d'étrangers par les groupes armés en 6 mois

Le journaliste français Olivier Dubois arrive dans le salon VIP de l'aéroport de Niamey, au Niger, le 20 mars 2023.   -  
Copyright © africanews
Judith Besnard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Mali

Au cours des six derniers mois, au moins 22 étrangers ont été capturés et pris en otage au Mali contre 13 en 2022, selon les données de l’ONG Acled.

Cette augmentation de prise d’otages résulte de la situation sécuritaire dans le pays. Le Mali est en proie en effet aux exactions des groupes djihadistes. Ces milices prennent en otages des étrangers de diverses nationalités. Souvent sur les sites industriels.

Des rançons sont demandées pour leur libération. Fin octobre, Jusqu’à 50 millions de dollars ont été versés au groupe Jnim contre la libération d’un émirien et de ses accompagnateurs. L’activité devenant de facto une source de revenus pour les djihadistes.

Ces rapts visent aussi à entraver les investissements étrangers dans le pays. Les investisseurs redoutant les pays plongés dans l’insécurité.

L’Etat islamique au Sahel a enlevé 12 étrangers au Niger et au Burkina Faso selon l’ONG Acled. Signe que le phénomène concerne plusieurs pays du Sahel.

